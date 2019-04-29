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Descatalogado
Elimina 99,9% de los gérmenes nocivos
Esteriliza en 2 minutos
Caben 4 mamaderas Philips Avent
Cabe en la mayoría de los microondas
El esterilizador a vapor para microondas se puede utilizar para esterilizar mamaderas y otros productos en tan solo 2 minutos, y elimina el 99,9% de los gérmenes y las bacterias. La duración exacta del ciclo dependerá de la potencia eléctrica del microondas: 2 minutos entre 1200 y 1850 W; 4 minutos entre 850 y 1100 W; 6 minutos entre 500 y 800 W.
Está comprobado que el esterilizador a vapor para microondas elimina hasta el 99,9% de los gérmenes y las bacterias.
El contenido permanece esterilizado por hasta 24 horas con la tapa cerrada.
4.8
de 4
44
Reseñas
98%
ha recomendado este producto
Steva
29/04/2019
United Kingdom
Parte de la promoción
Thorough and fast
This steriliser works so quickly... Scrub bottles, place in steriliser add water and microwave, it really is that easy. I like the fact it doesn't smell of chemicals like a cold water steriliser.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF282 Microwave steam steriliser
Sí, recomiendo este producto
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Steva
29/04/2019
United Kingdom
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Thorough and fast
This steriliser works so quickly... Scrub bottles, place in steriliser add water and microwave, it really is that easy. I like the fact it doesn't smell of chemicals like a cold water steriliser.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Jenny12355
24/04/2019
United Kingdom
Parte de la promoción
A change that will be staying.
Being a mummy of 4 this was the prefect product. I currently use a different brand which was getting on my nerves so wanted to give the AVENT brand a go and I am glad I did as I love it. The things I love about the ADVENT..... Easy to use and to clean Nice and quick - 2 mins less then what a cup of tea would take to make. Only water is used and nothing else. Max of 4 bottles can be cleaned at once. Stays sterile for 24 hours. I have even used it for some teething toys and dummies.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF282 Microwave steam steriliser
Sí, recomiendo este producto
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