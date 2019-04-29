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  • Rápido esterilizador a vapor para el microondas
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Descatalogado

Philips AventEsterilizador a vapor para microondas

SCF282

4.8
| (44) Reseñas | 98% ha recomendado este producto
Rápido esterilizador a vapor para el microondas
El esterilizador a vapor para el microondas de Philips Avent es una excelente elección para esterilizar rápida y eficazmente dentro o fuera de casa. Se puede esterilizar hasta 4 mamaderas o productos Philips Avent de una vez y mata el 99,9% de los gérmenes en solo 2 minutos.
Ver todos los beneficios

Para usar dentro o fuera de casa

Rápido esterilizador a vapor para el microondas

  • Elimina 99,9% de los gérmenes nocivos

  • Esteriliza en 2 minutos

  • Caben 4 mamaderas Philips Avent

  • Cabe en la mayoría de los microondas

Esterilizador a vapor para microondas que está listo en solo 2 minutos

Esterilizador a vapor para microondas que está listo en solo 2 minutos

El esterilizador a vapor para microondas se puede utilizar para esterilizar mamaderas y otros productos en tan solo 2 minutos, y elimina el 99,9% de los gérmenes y las bacterias. La duración exacta del ciclo dependerá de la potencia eléctrica del microondas: 2 minutos entre 1200 y 1850 W; 4 minutos entre 850 y 1100 W; 6 minutos entre 500 y 800 W.

Elimina el 99,9% de los gérmenes y las bacterias

Elimina el 99,9% de los gérmenes y las bacterias

Está comprobado que el esterilizador a vapor para microondas elimina hasta el 99,9% de los gérmenes y las bacterias.

El contenido se mantiene esterilizado por hasta 24 horas

El contenido se mantiene esterilizado por hasta 24 horas

El contenido permanece esterilizado por hasta 24 horas con la tapa cerrada.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 4

44

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

3
2

29/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Thorough and fast

This steriliser works so quickly... Scrub bottles, place in steriliser add water and microwave, it really is that easy. I like the fact it doesn't smell of chemicals like a cold water steriliser.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF282 Microwave steam steriliser

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29/04/2019

United Kingdom

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Thorough and fast

This steriliser works so quickly... Scrub bottles, place in steriliser add water and microwave, it really is that easy. I like the fact it doesn't smell of chemicals like a cold water steriliser.

Sí, recomiendo este producto

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24/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

A change that will be staying.

Being a mummy of 4 this was the prefect product. I currently use a different brand which was getting on my nerves so wanted to give the AVENT brand a go and I am glad I did as I love it. The things I love about the ADVENT..... Easy to use and to clean Nice and quick - 2 mins less then what a cup of tea would take to make. Only water is used and nothing else. Max of 4 bottles can be cleaned at once. Stays sterile for 24 hours. I have even used it for some teething toys and dummies.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF282 Microwave steam steriliser

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