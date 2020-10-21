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Philips Avent Esterilizador a vapor para microondas
Descatalogado
Asistencia
SCF282
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¿Se puede reciclar el embalaje?
¿Durante cuánto tiempo debo continuar esterilizando los objetos de mi hijo?
¿Qué ajustes del microondas debo utilizar con el esterilizador?
¿Qué productos puedo esterilizar con el esterilizador Philips Avent?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?