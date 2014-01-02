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  • Esterilización cómoda y eficaz
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Descatalogado

Philips AventEsterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

SCF284/02

3.7
| (249) Reseñas
Esterilización cómoda y eficaz
El tamaño ajustable del esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1 de Philips Avent ocupa muy poco espacio en la cocina y se adapta a la perfección a todos los elementos que quiere esterilizar, sin importar si son pocos o muchos.
Ver todos los beneficios

Carga fácil y flexible

Esterilización cómoda y eficaz

  • Elimina 99,9% de los gérmenes nocivos

  • Esteriliza en 6 minutos

  • Caben 6 mamaderas Philips Avent

  • Diseño ajustable 3 en 1

Esterilizador de diseño modular 3 en 1

Esterilizador de diseño modular 3 en 1

El esterilizador de exclusivo diseño modular le permite colocar las mamaderas y accesorios con flexibilidad y organizarlos fácilmente. Por lo tanto, la carga y descarga son muy prácticas. También ocupa el mínimo espacio en la cocina.

La esterilización natural con vapor elimina el 99,9% de los gérmenes nocivos

La esterilización natural con vapor elimina el 99,9% de los gérmenes nocivos

El esterilizador utiliza vapor natural para esterilizar mamaderas y otros productos, por lo que elimina el 99,9% de los gérmenes nocivos sin usar químicos. Ideal para darle la tranquilidad de que todas sus mamaderas y otros productos están esterilizados.

Esterilización por hasta 24 horas con la tapa cerrada

Esterilización por hasta 24 horas con la tapa cerrada

El esterilizador mantiene su contenido (mamaderas, extractores de leche, etc.) esterilizado durante 24 horas si no se abre la tapa.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

249

Reseñas

02/01/2014

España

España

super util

en casa desde que nacio la peque siempre lo hemos usado y la verdad que estoy encantada de como salen los bibis de mi chiquitina

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF285/02 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

Sí, recomiendo este producto

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03/10/2012

España

España

Excelente y se adapta a las necesidades del cliente

Puedo maximizar el tiempo y la utilizo con diferentes elementos no solo biberones, agrega valor cuando pasamos a la etapa de la alimentación complementaria...multifuncional excelente producto!!!!

Sí, recomiendo este producto

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16/05/2012

España

España

Muy buen producto

Cuando inicias la maternidad, son muchas cosas las que hay que aprender, pero al conocer te das cuenta que existen productos que te facilitan tan noble labor, este producto ahorra tiempo, dinero, espacio y te facilita el cuidado de los demás utensilios que utilizas con tu bebe.

Sí, recomiendo este producto

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