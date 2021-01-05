Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Philips Avent Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1
Descatalogado
Asistencia
SCF284/02
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Eco passport - English (US)
Manual de instrucciones
Todas (15)
¿Se puede reciclar el embalaje?
¿Cuál es el mejor lugar para utilizar el esterilizador?
¿Por qué el proceso de esterilización es tan corto?
¿Cuánto tiempo debo esperar entre las dos aplicaciones del vapor?
¿Durante cuánto tiempo debo continuar esterilizando los objetos de mi hijo?
AventPinzas para esterilizador
AventCesta para lavavajillas
¿Por qué sale un olor extraño al desembalar el esterilizador?
El esterilizador Philips Avent tiene un olor desagradable al usarlo
Hay restos de agua en los biberones después de la esterilización. ¿Es normal?
¿Por qué el proceso de esterilización tarda más de lo normal?
Mi esterilizador Philips Avent ha dejado de funcionar