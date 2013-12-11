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Descatalogado
Uso sencillo en los traslados
Extractor con suave cojín masajeador
Incluye mamadera y tetina
Funda de viaje y disco de sellado
El extractor de leche tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche fluye directamente del pecho al biberón, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.
Nuestro cojín masajeador tiene una textura suave y aterciopelada que proporciona un tacto cálido en la piel para estimular el flujo de la leche de forma cómoda y suave. El icónico cojín de pétalos está diseñado para imitar el patrón de succión del bebé para ayudar a estimular la bajada de leche.
El extractor de leche es pequeño y ligero, lo que significa que es fácil de guardar y transportar para una extracción más discreta en cualquier parte.
4.4
de 4
161
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
bomboncitos2000es
11/12/2013
España
el mejor del mercado
Lo compre cuando nacio mi hijo prematuro. Lo necesitaba con urgencia y tuve q elegir entre muchos. Suerte q elegi este. Es comodisimo y no duele nada! Lo he recomendado siempre. De hecho el mio se rompio y mi hermana se compro el mismo pero el modelo electrico y es una pasada. La mejor inversion de mi vida!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera
Sí, recomiendo este producto
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susi
11/12/2013
España
De fácil manejo y transporte.
Muy práctico pues se desmonta y se monta con facilidad para su limpieza, algo que en mi caso era extremadamente importante al ser mi bebé prematuro y tener muy poco desarrolladas las defensas. También agradecí su forma y tamaño fácil de transportar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera
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SJFORROY
11/12/2013
España
Muy fiable y eficaz.
Lo utilicé durante la lactancia de mis dos hijos con un resultado muy bueno. Es muy eficaz y no es doloroso. Con Philips AVENT Extractor de leche manual Comfort SCF330/20 logré alargar la lactancia estando yo trabajando y los peques en la guardería.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Comodidad clínicamente probada: algunas pruebas realizadas a 110 madres mostraron una preferencia significativa por Philips Avent frente a su competidor principal
Más comodidad: un 73 % de 73 madres en período de amamantamiento del Reino Unido concuerdan en que este extractor de leche fue más cómodo que su extractor actual (marcas comerciales principales).
En una investigación independiente se demostró que puede existir una relación entre los niveles de estrés y la producción de leche. Visite www.philips.com/avent
Extractor de leche sin BPA. Solo en relación con la mamadera y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011