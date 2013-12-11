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Descatalogado

Philips AventExtractor de leche manual con mamadera

SCF330/20

4.4
| (161) Reseñas | 93% ha recomendado este producto
Más comodidad, más leche y uso sencillo en los traslados*
Siéntese cómodamente sin inclinarse hacia delante y deje que el suave cojín masajeador estimule delicadamente el flujo de leche. El extractor de leche manual Avent tiene pocos componentes, es fácil de armar, usar y limpiar. Es ligero y compacto para disfrutar una extracción sencilla en cualquier lugar.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por madres de todo el mundo1

Extractor de leche manual con cojín masajeador

Más comodidad, más leche y uso sencillo en los traslados*

  • Uso sencillo en los traslados

  • Extractor con suave cojín masajeador

  • Incluye mamadera y tetina

  • Funda de viaje y disco de sellado

Posición relajante gracias a su diseño especial

Posición relajante gracias a su diseño especial

El extractor de leche tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche fluye directamente del pecho al biberón, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.

Cojín masajeador suave y cuidadoso para estimular la salida

Cojín masajeador suave y cuidadoso para estimular la salida

Nuestro cojín masajeador tiene una textura suave y aterciopelada que proporciona un tacto cálido en la piel para estimular el flujo de la leche de forma cómoda y suave. El icónico cojín de pétalos está diseñado para imitar el patrón de succión del bebé para ayudar a estimular la bajada de leche.

Diseño ligero y compacto

Diseño ligero y compacto

El extractor de leche es pequeño y ligero, lo que significa que es fácil de guardar y transportar para una extracción más discreta en cualquier parte.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

161

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

2

11/12/2013

España

España

el mejor del mercado

Lo compre cuando nacio mi hijo prematuro. Lo necesitaba con urgencia y tuve q elegir entre muchos. Suerte q elegi este. Es comodisimo y no duele nada! Lo he recomendado siempre. De hecho el mio se rompio y mi hermana se compro el mismo pero el modelo electrico y es una pasada. La mejor inversion de mi vida!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera

Sí, recomiendo este producto

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11/12/2013

España

España

De fácil manejo y transporte.

Muy práctico pues se desmonta y se monta con facilidad para su limpieza, algo que en mi caso era extremadamente importante al ser mi bebé prematuro y tener muy poco desarrolladas las defensas. También agradecí su forma y tamaño fácil de transportar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera

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11/12/2013

España

España

Muy fiable y eficaz.

Lo utilicé durante la lactancia de mis dos hijos con un resultado muy bueno. Es muy eficaz y no es doloroso. Con Philips AVENT Extractor de leche manual Comfort SCF330/20 logré alargar la lactancia estando yo trabajando y los peques en la guardería.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Comodidad clínicamente probada: algunas pruebas realizadas a 110 madres mostraron una preferencia significativa por Philips Avent frente a su competidor principal

  2. Más comodidad: un 73 % de 73 madres en período de amamantamiento del Reino Unido concuerdan en que este extractor de leche fue más cómodo que su extractor actual (marcas comerciales principales).

  3. En una investigación independiente se demostró que puede existir una relación entre los niveles de estrés y la producción de leche. Visite www.philips.com/avent

  4. Extractor de leche sin BPA. Solo en relación con la mamadera y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011