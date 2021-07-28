ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*

Descatalogado

Philips AventBiberón Classic+

SCF560/17

4.4
| (113) Reseñas | 88% ha recomendado este producto
Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
El sistema de ventilación Airflex y la tetina de nuestro biberón Classic+ se han diseñado para minimizar las interrupciones y las molestias durante las tomas. Gracias a la válvula anticólicos integrada, el aire entra en el biberón y no en la barriguita del bebé.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Diseñado para una alimentación ininterrumpida

Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*

  • 1 biberón

  • 125 ml

  • Tetina de flujo recién nacido

  • 0m+

Válvula anticólicos demostrada para reducir los cólicos*

Válvula anticólicos demostrada para reducir los cólicos*

Nuestra válvula anticólicos se ha diseñado para evitar que el aire entre en la barriguita del bebé y reducir los gases y las molestias. Cuando el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona con el fin de que el aire entre en el biberón para evitar la acumulación de vacío, y dirige el aire hacia la parte posterior del biberón. El aire se mantiene en el biberón, alejado del estómago del bebé, para reducir los cólicos y las molestias.

Un 60 % menos de malestar por la noche*

Un 60 % menos de malestar por la noche*

El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche, en comparación con los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*

La textura acanalada evita el colapso, para una alimentación ininterrumpida

La textura acanalada evita el colapso, para una alimentación ininterrumpida

La forma de la tetina permite un enganche seguro y la textura acanalada ayuda a evitar que la tetina se colapse para disfrutar de una alimentación cómoda e ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

113

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

28/07/2021

España

España

Genial!

Muy bien biberón. Tenemos varios y este es más ergonómico tanto para los padres como para los bebés. En cuanto a sistema anti cólicos, funciona bien, entra aire según se toma el biberón lo que le ayuda enormemente a no tragar aire. El tamaño es grande, lo que lo hace bueno para cuando vaya creciendo el peque. En definitiva, un acierto.

Ventajas

Comodidad y sistema de circulación de aire

Contras

La tetina (número 3 en mi caso) no puede usarse con cereales, aunque sean pocos, se obstruye, pero se solucionará con una con un agujero mayor.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos

28/07/2021

España

España

El producto es muy bueno

No puedo recomendar el uso desde 0 meses porque yo lo he probado con mi hija que tiene 9 meses y va genial, las funciones para las que fue diseñada son geniales y van perfectamente acorde lo prometido. Lo recomiendo, sabiendo que cada bebe puede o no adaptarse, pero vale la pena probarlo.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos

28/07/2021

España

España

Biberón anticolicos

Me gusta el biberón porque es cómodo de coger, mi pequeño tiene cólicos y este biberón no le empeoran los cólicos, es fácil de limpiar y bastante manejable

Ventajas

Cómodo de agarrar

Contras

Quizás la forma de tetina, pero es lo que hace que sea anticolico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Philips Avent mostraron menos cólicos y significativamente menos malestar por la noche en comparación con los bebés alimentados con otro biberón de la competencia.

  2. Diseño de tetina demostrado para eliminar el colapso de la tetina, algo que se asocia a la ingesta de aire y las interrupciones durante la alimentación.

  3. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto y malestar.