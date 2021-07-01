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Philips Avent Vaso para niños más mayores
Descatalogado
Asistencia
SCF600/12
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Manual de instrucciones
Guía de configuración rápida
Todas (8)
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Puedo esterilizar mis productos de Philips Avent?
¿Puedo utilizar el vaso con bebidas calientes, con gas o cremosas?
¿Se puede lavar el producto en el lavavajillas?
¿De qué material están hechos los vasos?
Mi vaso de Philips Avent tiene fugas