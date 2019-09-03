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Descatalogado
125 ml
Especialmente diseñados para encías delicadas
Colóquele asas a la mamadera con tetina de su bebé para que aprenda a tomar solo
Todas las mamaderas y vasos Philips Avent son compatibles, salvo las mamaderas de vidrio y los vasos para niños más grandes; por lo tanto, puede mezclarlos y combinarlos para crear el vaso perfecto que satisfaga las necesidades de desarrollo individual de su niño pequeño.
3.9
de 4
12
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
ferrandoestefania
03/09/2019
España
Bineron avent
Mi hijo con su bibi el es feliz y yo con avent me siento segura!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Sí, recomiendo este producto
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Ekkaa
11/12/2013
España
El mejor para aprender
Desde hace casi dos años que tengo este vasito de Avent y puedo decir que es la mejor compra que he podido hacer. No sale ni una gota de agua, eso las madres nos interesa mucho. Y para los peques muy cómodo. 100% recomendado.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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alwaysthinkin
29/07/2012
United Kingdom
Great starter cup
This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Sí, recomiendo este producto
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