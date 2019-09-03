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  • El primer paso para dejar la mamadera
  • El primer paso para dejar la mamadera

Descatalogado

Philips AventMamadera de entrenamiento

SCF625/01

3.9
| (12) Reseñas | 82% ha recomendado este producto
El primer paso para dejar la mamadera
El vaso de entrenamiento Philips Avent incluye una boquilla blanda y asas de fácil agarre para que el bebé aprenda a beber de forma independiente.
Ver todos los beneficios

Vaso con boquilla blanda

El primer paso para dejar la mamadera

  • 125 ml

Blanda

Blanda

Especialmente diseñados para encías delicadas

Incluye asas de entrenamiento

Colóquele asas a la mamadera con tetina de su bebé para que aprenda a tomar solo

Compatible con las mamaderas y los vasos Philips Avent

Todas las mamaderas y vasos Philips Avent son compatibles, salvo las mamaderas de vidrio y los vasos para niños más grandes; por lo tanto, puede mezclarlos y combinarlos para crear el vaso perfecto que satisfaga las necesidades de desarrollo individual de su niño pequeño.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

12

Reseñas

82%

ha recomendado este producto

4

03/09/2019

España

España

Bineron avent

Mi hijo con su bibi el es feliz y yo con avent me siento segura!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

11/12/2013

España

España

El mejor para aprender

Desde hace casi dos años que tengo este vasito de Avent y puedo decir que es la mejor compra que he podido hacer. No sale ni una gota de agua, eso las madres nos interesa mucho. Y para los peques muy cómodo. 100% recomendado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

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29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great starter cup

This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Sí, recomiendo este producto

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