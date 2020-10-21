Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Philips Avent Mamadera de entrenamiento
Descatalogado
Asistencia
SCF625/01
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Eco passport - English (US)
Manual de instrucciones
Todas (3)
¿Por qué tiene agujeros la tapa del biberón Natural de Philips Avent?
¿Qué nivel de precisión tiene la escala del biberón Philips Avent?
¿Qué opina Philips Avent sobre los microplásticos en los biberones? (2021)
AventRosca del biberón
AventTapón de biberón
AventDisco de sellado del biberón
Mi vaso de Philips Avent tiene fugas