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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Descatalogado

Philips AventBiberón Natural de cristal

SCF673/17

3.4
| (49) Reseñas
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestro biberón de cristal Natural ayuda a alimentar con biberón de forma más natural para su bebé y para usted. La tetina tiene un cómodo diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.
Ver todos los beneficios

Enganche natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 1 biberón

  • 240 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Resistencia al calor

Resistencia al calor

Además de que se puede esterilizar de la forma habitual, el biberón Natural de cristal es resistente al calor y los cambios de temperatura repentinos, por lo que se puede guardar caliente en el frigorífico.

Cristal de calidad farmacéutica

Cristal de silicato de boro reciclable de alta calidad que garantiza la máxima pureza.

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 4

49

Reseñas

02/04/2019

España

España

Me encanta

Son los mejores llevo años usando estos biberones por camidad y comodidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF673/17 Natural glass baby bottle

Sí, recomiendo este producto

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13/07/2018

France

France

Parfait pour mixer allaitement et biberon de lait maternel

Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait maternel. Notre petite fille s'est parfaitement accommodée et passe sans souci de l'un à l'autre.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF673/17 Biberon en verre Natural

Sí, recomiendo este producto

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27/06/2018

France

France

Rien à redire

Rien à redire, mademoiselle l'a adopté alors qu'elle avait du mal avec beaucoup de modèle. Malgré des dizaines de biberons différents, elle accepte que 2 modèles dont celui-ci (mais se n'est pas son préféré pour autant)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF673/17 Biberon en verre Natural

Sí, recomiendo este producto

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