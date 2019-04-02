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Descatalogado
SCF673/17
1 biberón
240 ml
Tetina de flujo lento
1m+
Además de que se puede esterilizar de la forma habitual, el biberón Natural de cristal es resistente al calor y los cambios de temperatura repentinos, por lo que se puede guardar caliente en el frigorífico.
Cristal de silicato de boro reciclable de alta calidad que garantiza la máxima pureza.
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.
3.4
de 4
49
Reseñas
asunmas
02/04/2019
España
Me encanta
Son los mejores llevo años usando estos biberones por camidad y comodidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF673/17 Natural glass baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF673/17 Natural glass baby bottle
SandraLux
13/07/2018
France
Parfait pour mixer allaitement et biberon de lait maternel
Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait maternel. Notre petite fille s'est parfaitement accommodée et passe sans souci de l'un à l'autre.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF673/17 Biberon en verre Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF673/17 Biberon en verre Natural
MeyerNicolas
27/06/2018
France
Rien à redire
Rien à redire, mademoiselle l'a adopté alors qu'elle avait du mal avec beaucoup de modèle. Malgré des dizaines de biberons différents, elle accepte que 2 modèles dont celui-ci (mais se n'est pas son préféré pour autant)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF673/17 Biberon en verre Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF673/17 Biberon en verre Natural
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011