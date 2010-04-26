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Descatalogado
SCF683/07
El primer paso para aprender a beber en vaso
Diseñado para ser suave con las encías de los bebés, el biberón de entrenamiento SCF683/07 de Philips AVENT dispone de una boquilla suave antigoteo
260 ml
Tetina de flujo variable
Acople las asas de fácil agarre al vaso para que su bebé aprenda a beber de forma independiente
Sustituya la tetina con la boquilla suave antigoteo. Diseñada para ser suave con las encías de su bebé.
Transforme el biberón con sólo sustituir la tetina por la boquilla suave antigoteo
Opiniones