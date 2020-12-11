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Descatalogado
2 biberones
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
La exclusiva válvula de la tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluye al ritmo del bebé para minimizar la sobrealimentación, las regurgitaciones, los eructos y los gases
El sueño y la nutrición son fundamentales para la salud y felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para comprobar si el diseño de los biberones afecta al "comportamiento del bebé". En él, se ha comprobado que el biberón Classic Philips Avent reduce significativamente el malestar en aproximadamente 28 minutos al día respecto al biberón comparado (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esto quedó especialmente demostrado durante la noche.*
Gracias a su forma exclusiva, el biberón es fácil de sostener y sujetar en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las diminutas manos del bebé.
4.3
de 4
126
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Odin29
11/12/2020
España
Parte de la promoción
Buenisimo
Mi niño lleva tomando biberón casi desde que nació,y debo deciros que una pena no haber conocido este biberón antes. Es muy cómodo debido a su tamaño, el niño coge la tetina super bien , y lo más importante es que no tiene apenas cólicos desde que toma la leche con este bibe ya que tiene un sistema especial para eso. Tiene una boca muy ancha,por lo que para añadir la leche en polvo como para limpiarlo es muy muy cómodo! Si estáis buscando un biberón que os diré para bastante tiempo sin duda algo os lo recomiendo
Ventajas
Tetina,ancho,fácil limpieza
Contras
Nda
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Probadora_tester
11/12/2020
España
Parte de la promoción
Avent anti-colic
Es estupendo,la peque se agarró a la primera,no deja pasar el aire,con lo que reduce los gases y los cólicos,nos encanta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Caspau
10/12/2020
España
Parte de la promoción
Biberón anticólicod
Tetina como forma de pecho que facilita la introducción al biberón y a la vez compatible con lactancia mixta. Inconveniente dificultad de encontrar recambio de tetinas. Fácil de agarrar para el bebé y además admite asas.
Ventajas
Fácil de agarrar. Anticòlicos totalmente
Contras
Dificil encontrar recambios tetina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011
Un estudio clínico ha demostrado que, a las dos semanas de vida, los bebés alimentados con el biberón Avent mostraron menos cólicos que aquellos que estaban siendo alimentados con otros biberones, sobre todo de noche.