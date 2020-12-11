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  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
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Descatalogado

Philips AventBiberón Classic

SCF685/27

4.3
| (126) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
Durante más 30 años, las madres han confiando en nuestro biberón Classic, que sigue siendo la elección preferida de muchas mamás. Está diseñado para ofrecer una experiencia sencilla y agradable, y está clínicamente probado que reduce los cólicos y las molestias.*
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Confianza durante 30 años

Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*

  • 2 biberones

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Enganche fácil gracias a la exclusiva válvula de la tetina

La exclusiva válvula de la tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluye al ritmo del bebé para minimizar la sobrealimentación, las regurgitaciones, los eructos y los gases

Clínicamente probado, reduce significativamente el malestar

Clínicamente probado, reduce significativamente el malestar

El sueño y la nutrición son fundamentales para la salud y felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para comprobar si el diseño de los biberones afecta al "comportamiento del bebé". En él, se ha comprobado que el biberón Classic Philips Avent reduce significativamente el malestar en aproximadamente 28 minutos al día respecto al biberón comparado (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esto quedó especialmente demostrado durante la noche.*

Forma ergonómica para una comodidad máxima

Forma ergonómica para una comodidad máxima

Gracias a su forma exclusiva, el biberón es fácil de sostener y sujetar en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las diminutas manos del bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

126

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

11/12/2020

España

España

Buenisimo

Mi niño lleva tomando biberón casi desde que nació,y debo deciros que una pena no haber conocido este biberón antes. Es muy cómodo debido a su tamaño, el niño coge la tetina super bien , y lo más importante es que no tiene apenas cólicos desde que toma la leche con este bibe ya que tiene un sistema especial para eso. Tiene una boca muy ancha,por lo que para añadir la leche en polvo como para limpiarlo es muy muy cómodo! Si estáis buscando un biberón que os diré para bastante tiempo sin duda algo os lo recomiendo

Ventajas

Tetina,ancho,fácil limpieza

Contras

Nda

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

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Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

11/12/2020

España

España

Avent anti-colic

Es estupendo,la peque se agarró a la primera,no deja pasar el aire,con lo que reduce los gases y los cólicos,nos encanta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

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Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

10/12/2020

España

España

Biberón anticólicod

Tetina como forma de pecho que facilita la introducción al biberón y a la vez compatible con lactancia mixta. Inconveniente dificultad de encontrar recambio de tetinas. Fácil de agarrar para el bebé y además admite asas.

Ventajas

Fácil de agarrar. Anticòlicos totalmente

Contras

Dificil encontrar recambios tetina

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

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Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011

  2. Un estudio clínico ha demostrado que, a las dos semanas de vida, los bebés alimentados con el biberón Avent mostraron menos cólicos que aquellos que estaban siendo alimentados con otros biberones, sobre todo de noche.