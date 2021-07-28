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Descatalogado
1 biberón
330 ml
Tetina de flujo variable
3m+
La exclusiva válvula de la tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluye al ritmo del bebé para minimizar la sobrealimentación, las regurgitaciones, los eructos y los gases
El sueño y la nutrición son fundamentales para la salud y felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para comprobar si el diseño de los biberones afecta al "comportamiento del bebé". En él, se ha comprobado que el biberón Classic Philips Avent reduce significativamente el malestar en aproximadamente 28 minutos al día respecto al biberón comparado (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esto quedó especialmente demostrado durante la noche.*
Gracias a su forma exclusiva, el biberón es fácil de sostener y sujetar en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las diminutas manos del bebé.
4.4
de 4
113
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
Pablochz
28/07/2021
España
Parte de la promoción
Genial!
Muy bien biberón. Tenemos varios y este es más ergonómico tanto para los padres como para los bebés. En cuanto a sistema anti cólicos, funciona bien, entra aire según se toma el biberón lo que le ayuda enormemente a no tragar aire. El tamaño es grande, lo que lo hace bueno para cuando vaya creciendo el peque. En definitiva, un acierto.
Ventajas
Comodidad y sistema de circulación de aire
Contras
La tetina (número 3 en mi caso) no puede usarse con cereales, aunque sean pocos, se obstruye, pero se solucionará con una con un agujero mayor.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
Patwun
28/07/2021
España
Parte de la promoción
El producto es muy bueno
No puedo recomendar el uso desde 0 meses porque yo lo he probado con mi hija que tiene 9 meses y va genial, las funciones para las que fue diseñada son geniales y van perfectamente acorde lo prometido. Lo recomiendo, sabiendo que cada bebe puede o no adaptarse, pero vale la pena probarlo.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
Desastrito
28/07/2021
España
Parte de la promoción
Biberón anticolicos
Me gusta el biberón porque es cómodo de coger, mi pequeño tiene cólicos y este biberón no le empeoran los cólicos, es fácil de limpiar y bastante manejable
Ventajas
Cómodo de agarrar
Contras
Quizás la forma de tetina, pero es lo que hace que sea anticolico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011
A las 2 semanas de vida, los bebés alimentados con el biberón de Philips Avent sufrían menos cólicos que los bebés alimentados con biberones convencionales. A las 2 semanas de vida, los bebés alimentados con el biberón de Philips Avent sufrían menos malestar que aquellos que estaban siendo alimentados con otros biberones.