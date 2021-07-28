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  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
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Descatalogado

Philips AventBiberón Classic

SCF686/27

4.4
| (113) Reseñas | 88% ha recomendado este producto
Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
Durante más 30 años, las madres han confiando en nuestro biberón Classic, que sigue siendo la elección preferida de muchas mamás. Está diseñado para ofrecer una experiencia sencilla y agradable, y está clínicamente probado que reduce los cólicos y las molestias.*
Ver todos los beneficios

Confianza durante 30 años

Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*

  • 2 biberones

  • 330 ml

  • Tetina de flujo variable

  • 3m+

Enganche fácil gracias a la exclusiva válvula de la tetina

La exclusiva válvula de la tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluye al ritmo del bebé para minimizar la sobrealimentación, las regurgitaciones, los eructos y los gases

Clínicamente probado, reduce significativamente el malestar

Clínicamente probado, reduce significativamente el malestar

El sueño y la nutrición son fundamentales para la salud y felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para comprobar si el diseño de los biberones afecta al "comportamiento del bebé". En él, se ha comprobado que el biberón Classic Philips Avent reduce significativamente el malestar en aproximadamente 28 minutos al día respecto al biberón comparado (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esto quedó especialmente demostrado durante la noche.*

Forma ergonómica para una comodidad máxima

Forma ergonómica para una comodidad máxima

Gracias a su forma exclusiva, el biberón es fácil de sostener y sujetar en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las diminutas manos del bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

113

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

28/07/2021

España

España

Genial!

Muy bien biberón. Tenemos varios y este es más ergonómico tanto para los padres como para los bebés. En cuanto a sistema anti cólicos, funciona bien, entra aire según se toma el biberón lo que le ayuda enormemente a no tragar aire. El tamaño es grande, lo que lo hace bueno para cuando vaya creciendo el peque. En definitiva, un acierto.

Ventajas

Comodidad y sistema de circulación de aire

Contras

La tetina (número 3 en mi caso) no puede usarse con cereales, aunque sean pocos, se obstruye, pero se solucionará con una con un agujero mayor.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

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28/07/2021

España

España

El producto es muy bueno

No puedo recomendar el uso desde 0 meses porque yo lo he probado con mi hija que tiene 9 meses y va genial, las funciones para las que fue diseñada son geniales y van perfectamente acorde lo prometido. Lo recomiendo, sabiendo que cada bebe puede o no adaptarse, pero vale la pena probarlo.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos

28/07/2021

España

España

Biberón anticolicos

Me gusta el biberón porque es cómodo de coger, mi pequeño tiene cólicos y este biberón no le empeoran los cólicos, es fácil de limpiar y bastante manejable

Ventajas

Cómodo de agarrar

Contras

Quizás la forma de tetina, pero es lo que hace que sea anticolico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos

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Avisos legales

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011

  2. A las 2 semanas de vida, los bebés alimentados con el biberón de Philips Avent sufrían menos cólicos que los bebés alimentados con biberones convencionales. A las 2 semanas de vida, los bebés alimentados con el biberón de Philips Avent sufrían menos malestar que aquellos que estaban siendo alimentados con otros biberones.