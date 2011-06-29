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  • Aprendizaje divertido que estimula la alimentación
  • Aprendizaje divertido que estimula la alimentación
  • Aprendizaje divertido que estimula la alimentación
  • Aprendizaje divertido que estimula la alimentación
  • Aprendizaje divertido que estimula la alimentación
  • Aprendizaje divertido que estimula la alimentación
  • Aprendizaje divertido que estimula la alimentación
  • Aprendizaje divertido que estimula la alimentación

Descatalogado

Philips AventSet de alimentación infantil (6m+)

SCF716/00

4.1
| (19) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Aprendizaje divertido que estimula la alimentación
El set de alimentación para infantes SCF716/00 de Philips Avent es ideal para las etapas de desarrollo de su hijo
Ver todos los beneficios

Set de alimentación para niños más grandes

Aprendizaje divertido que estimula la alimentación

  • Sin BPA

Desarrollado con la colaboración de psicólogos infantiles

Desarrollado con la colaboración de psicólogos infantiles

No contiene BPA

Fácil de limpiar y apto para el lavavajillas

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.1

de 4

19

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

2

29/06/2011

United Kingdom

United Kingdom

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+

11/12/2014

Nederland

Nederland

Hele handige set, voor alle hapjes en maaltijden geschikt!

Deze set is heel handig, voor alle hapjes en maaltijden. De vakjes op het bord zijn alleen wat onhandig voor een boterham. De anti slip werkt heel goed op de plastic kinderstoel, daardoor blijft het erg goed staan. Ook de bestekset is goed om te laten wennen aan een vork en het eten is makkelijk van de lepel af te krijgen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

30/11/2014

Nederland

Nederland

een ontzettend leuke set

Dit is echt een ontzettend leuke set om in huis te hebben! Het design is erg fraai en het is leuk om samen met je kindje te ontdekken wat er allemaal te zien is op het bordje en de kommetjes. Het enige minpuntje qua design vind ik de pinguin op het vorkje. Die komt echt nergens op het bodje of de kommetjes terug. Verder is de set erg handig in gebruik ik gebruik alle verschillende onderdelen. Voor ontbijt, toetje en avondeten. Als enige minpuntje van deze set vond ik het receptenboekje (staat speciaal aangegeven op de buitenkant inclusief receptenboekje!) 3 recepten! Dat kun je niet echt een receptenboekje noemen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

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  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.