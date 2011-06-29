Deze maaltijd set van Avent is helemaal compleet. het kleine kommetje gebruik ik voor fruit, grote kommetje voor pap en het bordje voor avond eten. Het lepeltje is perfect gemaakt voor een baby mondje en het vorkje is niet scherp maar wel efficiënt. Ik had deze set gekocht omdat het printje mij zo aansprak. ( mijn zoontje vindt het konijntje geweldig) Thuis kom ik er achter dat het in praktijk veel meer voordelen heeft :-) De kommetjes en het bordje kunnen in de magnetron en vaatwasser. En prakken van fruit en aardappels is nu ook super makkelijk, door de antislip onderkant glijdt het bordje/ kommetje niet weg. Dus deze set zou ik zeker aanraden!