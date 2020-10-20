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Philips Avent Set de alimentación infantil (6m+)
Descatalogado
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SCF716/00
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Manual de instrucciones
Todas (6)
¿Se puede lavar el producto en el lavavajillas?
¿Para qué sirve el plástico naranja que hay en la parte inferior de los recipientes y el plato?
¿Es segura la etiqueta del gráfico?
¿Cuánto tiempo dura el recipiente/plato?
¿Puedo utilizar un microondas para calentar el biberón Philips Avent?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
Hay burbujas en el gráfico del recipiente/plato o el gráfico ha empezado a despegarse del mismo. ¿Qué debo hacer?