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  • La tapa giratoria mantiene el sorbete siempre limpio
  • La tapa giratoria mantiene el sorbete siempre limpio
  • La tapa giratoria mantiene el sorbete siempre limpio
  • La tapa giratoria mantiene el sorbete siempre limpio
  • La tapa giratoria mantiene el sorbete siempre limpio
  • La tapa giratoria mantiene el sorbete siempre limpio

Descatalogado

Philips AventVasos con sorbete

SCF760/00

3.9
| (22) Reseñas
La tapa giratoria mantiene el sorbete siempre limpio
El vaso con sorbete SCF760/00 Philips Avent es la solución ideal para los niños en crecimiento. Es hermético y sencillo para que los niños lo usen solos, gracias a su tapa giratoria exclusiva. Se desarma completamente y es lavable.
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Hermético y sencillo para que los niños lo usen solos

La tapa giratoria mantiene el sorbete siempre limpio

  • 260 ml

  • Con sorbete, 12m+

Sorbete blando con válvula antiderrames integrada

El niño podrá girar la tapa con facilidad para abrirla o cerrarla

La tapa giratoria mantiene el sorbete limpio

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.9

de 4

22

Reseñas

13/01/2019

Nederland

Nederland

Super beker

Super fijne beker, gebruiken hem al zeker 1,5 jaar. Lekt niet, zoontje kan deze zelf niet open draaien. Heel fijn voor onderweg. Heeft wel 'n rietje kapot gebeten doordat hij er mee zat te spelen. Super kwaliteit verder!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF760/00 Voor bekers met rietje

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF760/00 Voor bekers met rietje

29/12/2015

Deutschland

Deutschland

Der beste Becher für meine Kinder

Absolut top, kein Auslaufen, lässt sich gut reinigen, meine Kinder können ihn gut halten, sehr langlebig. Wir hatten schon etliche andere Modelle verschiedenster Hersteller, dieser ist eindeutig der beste.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF760/00 Strohhalmbecher

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF760/00 Strohhalmbecher

13/10/2014

Nederland

Nederland

super goed

We hebben deze beker al 1,5jaar en het is nog in prima staat lekt niet en erg makkelijk in gebruik onze dochter dronk al vanaf 6 maanden eruit gecombineerd met een gewone beker. Het is erg fijn voor onderweg

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF760/00 Voor bekers met rietje

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF760/00 Voor bekers met rietje

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