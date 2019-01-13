dit is een top product, mijn zoontje kon er al met 6 maanden uit drinken!

ik vind het een hele fijne beker. Je moet wel goed uitkijken dat je de deksel er recht op draait, maar met een beetje aandacht, gaat dat prima! en nu dat er ook aparte ritjes te verkrijgen zijn ben ik er helemaal blij mee, want de rietjes worden na een tijdje gebruiken wel een beetje smoezelig. ben er erg blij mee!!