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Philips Avent Vasos con sorbete
Descatalogado
Asistencia
SCF760/00
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Manual de instrucciones
Todas (11)
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Puedo esterilizar mis productos de Philips Avent?
¿Puedo utilizar el vaso con bebidas calientes, con gas o cremosas?
¿Se puede lavar el producto en el lavavajillas?
¿Se adapta las pajitas de otras marcas?