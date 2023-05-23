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S5465/18
S5467/17
S5420/06R1
S6640/44R1
S5466/17R1
S6630/11
HQ7120/17
HQ7140/17
HQ7142/40
HQ7160/17
Cuchillas MultiPrecision
Compatible con la serie S5000 con forma redondeada
Compatible con la serie S6000 con forma redondeada
Las cuchillas MultiPrecision levantan y cortan todo el pelo, hasta el más corto, en unas pocas pasadas.
Comprueba la parte posterior del mango de la afeitadora para confirmar la sustitución del cabezal. ¿Necesitas ayuda? Visita philips.com/accesories
1. Abre la afeitadora presionando el botón de liberación. 2. Quita el tope girando el cierre de seguridad en el sentido contrario de las agujas del reloj. 3. Extrae los cabezales de afeitado antiguos y coloca los recambios cuidadosamente, comprueba que los cabezales estén perfectamente alineados. 4. Sustituye el tope y fíjalo girando el cierre de seguridad en el sentido de las agujas del reloj. 5. Cuando se cierra bien el cabezal de afeitado, se oye un clic al colocarse en su sitio.
4.2
de 4
237
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Omega Man
23/05/2023
España
Comprador verificado
Cuchillas de muy larga duración.
El juego original de cuchillas ha durado 8 años utilizándolo a diario. Es un producto de alta calidad.
Ventajas
Duración y eficacia
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
Naljae
28/03/2022
España
Comprador verificado
Estupendas
Las compré para mi marido y está encantado, no le tiran ni hacen daño. Sin duda volveré a comprar los recambio.
Ventajas
No tiran
Contras
Nada
Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
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Topogigio4
06/01/2022
España
Comprador verificado
Genial!! Desde hace muchos años.
Desde hace muchos años estoy muy contento con la maquinilla de afeitar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
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donde haya instalaciones