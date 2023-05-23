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SH50Sustitución de los cabezales de afeitado

SH50/50

4.2
| (237) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Tu afeitadora como nueva
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos faciales. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100 %.
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Sustitúyela cada 24 meses para disfrutar de tu afeitadora como si fuera nueva

Tu afeitadora como nueva

  • Cuchillas MultiPrecision

  • Compatible con la serie S5000 con forma redondeada

  • Compatible con la serie S6000 con forma redondeada

Afeitado rápido y apurado

Afeitado rápido y apurado

Las cuchillas MultiPrecision levantan y cortan todo el pelo, hasta el más corto, en unas pocas pasadas.

Para afeitadoras de las series 5000 y 6000 con forma redondeada

Para afeitadoras de las series 5000 y 6000 con forma redondeada

Comprueba la parte posterior del mango de la afeitadora para confirmar la sustitución del cabezal. ¿Necesitas ayuda? Visita philips.com/accesories

Deja tu afeitadora como nueva de forma muy sencilla

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1. Abre la afeitadora presionando el botón de liberación. 2. Quita el tope girando el cierre de seguridad en el sentido contrario de las agujas del reloj. 3. Extrae los cabezales de afeitado antiguos y coloca los recambios cuidadosamente, comprueba que los cabezales estén perfectamente alineados. 4. Sustituye el tope y fíjalo girando el cierre de seguridad en el sentido de las agujas del reloj. 5. Cuando se cierra bien el cabezal de afeitado, se oye un clic al colocarse en su sitio.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

237

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

23/05/2023

España

España

Comprador verificado

Cuchillas de muy larga duración.

El juego original de cuchillas ha durado 8 años utilizándolo a diario. Es un producto de alta calidad.

Ventajas

Duración y eficacia

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

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28/03/2022

España

España

Comprador verificado

Estupendas

Las compré para mi marido y está encantado, no le tiran ni hacen daño. Sin duda volveré a comprar los recambio.

Ventajas

No tiran

Contras

Nada

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06/01/2022

España

España

Comprador verificado

Genial!! Desde hace muchos años.

Desde hace muchos años estoy muy contento con la maquinilla de afeitar.

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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