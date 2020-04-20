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Descatalogado

Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

SHB6250/00

3.6

| (19) Reseñas

Sonido inalámbrico claro

Con su sencillo y elegante diseño plegable y extremadamente fácil de transportar, además de su opción de conectividad Bluetooth, los Philips SHB6250 son los auriculares inalámbricos definitivos. Disfruta de graves ricos y de total nitidez en todo momento, sin los engorrosos cables.

Ver todos los beneficios

despídete de los cables, no de la calidad

Sonido inalámbrico claro

  • Imán de 40 mm con cierre posterior.

  • De diadema

Controladores de altavoces de 40 mm para unos graves potentes y un sonido claro

Controladores de altavoces de 40 mm para unos graves potentes y un sonido claro

Auriculares y banda de sujeción ajustables para un ajuste perfecto

Auriculares y banda de sujeción ajustables para un ajuste perfecto

Los auriculares están diseñados ergonómicamente para ajustarse a la perfección gracias a sus auriculares y banda de sujeción ajustables, para ofrecer la máxima comodidad y seguridad en cualquier parte.

Tecnología Bluetooth para libertad y comodidad sin cables

Tecnología Bluetooth para libertad y comodidad sin cables

Empareja tus auriculares con cualquier dispositivo con Bluetooth para disfrutar de un sonido Crystal Clear de manera inalámbrica. Cuando la batería se termine, conecta el cable y sigue disfrutando de una música sin fin.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 4

19

Reseñas

20/04/2020

España

España

Los mejores cascos que he encontrado hasta ahora

Gran calidad para el precio y súper cómodos. Me he acostumbrado a ellos y solo uso estos. Es más, cuando se desgastaron de tanto uso, volví a pedir los mismos. Espero que no los descataloguen.

Esta reseña se realizó para SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Esta reseña se realizó para SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

29/10/2020

Suomi

Suomi

Hinta/laatu kohdallaan

Helppo käytöönotto ja toimii loistavasti. Ei moitteita. Kuulokkeet ovat kaikilla lapsilla käytössä.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB6250 Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet

Fecha de uso 2020-04-29

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB6250 Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet

Fecha de uso 2020-04-29

16/05/2017

France

France

Super pratique et bon son

Se repli , appairage facile et très bon son pour le prix. Apres plus d un an d utilisation dans les transports... n a pas bouge

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil

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