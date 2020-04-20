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Descatalogado
SHB6250/00
Sonido inalámbrico claro
Con su sencillo y elegante diseño plegable y extremadamente fácil de transportar, además de su opción de conectividad Bluetooth, los Philips SHB6250 son los auriculares inalámbricos definitivos. Disfruta de graves ricos y de total nitidez en todo momento, sin los engorrosos cables.
Imán de 40 mm con cierre posterior.
De diadema
Los auriculares están diseñados ergonómicamente para ajustarse a la perfección gracias a sus auriculares y banda de sujeción ajustables, para ofrecer la máxima comodidad y seguridad en cualquier parte.
Empareja tus auriculares con cualquier dispositivo con Bluetooth para disfrutar de un sonido Crystal Clear de manera inalámbrica. Cuando la batería se termine, conecta el cable y sigue disfrutando de una música sin fin.
3.6
de 4
19
Reseñas
evaldeslacasa
20/04/2020
España
Los mejores cascos que he encontrado hasta ahora
Gran calidad para el precio y súper cómodos. Me he acostumbrado a ellos y solo uso estos. Es más, cuando se desgastaron de tanto uso, volví a pedir los mismos. Espero que no los descataloguen.
Esta reseña se realizó para SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Esta reseña se realizó para SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Käyttäjä
29/10/2020
Suomi
Hinta/laatu kohdallaan
Helppo käytöönotto ja toimii loistavasti. Ei moitteita. Kuulokkeet ovat kaikilla lapsilla käytössä.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB6250 Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet
Fecha de uso 2020-04-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB6250 Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet
Fecha de uso 2020-04-29
Philippemanap
16/05/2017
France
Super pratique et bon son
Se repli , appairage facile et très bon son pour le prix. Apres plus d un an d utilisation dans les transports... n a pas bouge
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil
Los resultados reales pueden variar