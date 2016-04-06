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Descatalogado

Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

SHB9250WT/00

4

| (1) Reseña

Sonido de alta resolución

Los Philips SHB9250 con conectividad Bluetooth eliminan los cables sin que la calidad del sonido se vea afectada y te proporcionan unos graves profundos y gran claridad. Cambia fácilmente de escuchar música a recibir llamadas y disfruta de comodidad en cualquier parte, gracias a los suaves auriculares acolchados.

Ver todos los beneficios

con refuerzo dinámico de graves

Sonido de alta resolución

  • Imán de 40 mm con cierre posterior.

  • De diadema

  • Almohadillas suaves para las orejas

Controladores de altavoces de 40 mm para unos graves potentes y un sonido claro

Refuerzo de graves con un solo toque para unos graves profundos y dinámicos

El audio de alta resolución reproduce música en todo su esplendor

El audio de alta resolución reproduce música en todo su esplendor

El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de audio y puede reproducir grabaciones de estudio originales con una resolución superior a la de los formatos de CD, de 16 bit/44,1 kHz. Esta calidad rigurosa hace del audio de alta resolución la mejor compañía de sonido para el amante de la música. Estos auriculares cumplen con los exigentes estándares requeridos por el sello de calidad del audio de alta resolución.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

1

Reseña

5
3
2
1

06/04/2016

Nederland

Nederland

Comprador verificado

zie algemene waardering

Aangenaam draagcomfort geluid goed eenvoudig in gebruik

Esta reseña se realizó para SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones

Esta reseña se realizó para SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones

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Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar

  2. al utilizar el cable para auriculares suministrado