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Descatalogado
SHB9250WT/00
Sonido de alta resolución
Los Philips SHB9250 con conectividad Bluetooth eliminan los cables sin que la calidad del sonido se vea afectada y te proporcionan unos graves profundos y gran claridad. Cambia fácilmente de escuchar música a recibir llamadas y disfruta de comodidad en cualquier parte, gracias a los suaves auriculares acolchados.
Imán de 40 mm con cierre posterior.
De diadema
Almohadillas suaves para las orejas
El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de audio y puede reproducir grabaciones de estudio originales con una resolución superior a la de los formatos de CD, de 16 bit/44,1 kHz. Esta calidad rigurosa hace del audio de alta resolución la mejor compañía de sonido para el amante de la música. Estos auriculares cumplen con los exigentes estándares requeridos por el sello de calidad del audio de alta resolución.
4.0
de 4
1
Reseña
43A05R
06/04/2016
Nederland
Comprador verificado
zie algemene waardering
Aangenaam draagcomfort geluid goed eenvoudig in gebruik
Esta reseña se realizó para SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones
Esta reseña se realizó para SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones
Los resultados reales pueden variar
al utilizar el cable para auriculares suministrado