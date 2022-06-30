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Descatalogado
SHC8535/10
Libertad inalámbrica, sonido nítido
Libertad para disfrutar de la música en casa. Gracias a la reproducción de sonido Hi-Fi, estos auriculares estéreo SHC8535/10 de Philips son lo último en comodidad personal.
Imán de 40 mm con cierre posterior.
Supraaural
Almohadillas suaves para las orejas
Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.
4.0
de 4
55
Reseñas
San Canuto
30/06/2022
España
Fantásticos
No me explico cómo han dejado de fabricar estos auriculares, no he encontrado otros igual. Me han durado unos 8 años, haciendo uso a diario, después he comprado varios que o no se sujetan bien o se deterioran enseguida. De los nuevos de Philips, no me gusta el sistema de doble diadema.
Ventajas
Son de muy buena calidad y suraderos
Contras
Nada
Esta reseña se realizó para SHC8535 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Fecha de uso 2020-06-29
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Fecha de uso 2020-06-29
Papapan
05/03/2017
España
Un producto excelente
Lo tengo hace mas 6 años. Nunca un problema. Calidad de sonido bastante bien trabajado y que es muy nitido y claro.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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San46
10/01/2015
España
Buena Compra
Buen producto y muy recomendable calidad precio facil manejo y muy comodo
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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