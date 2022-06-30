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Descatalogado

Auriculares Hi-Fi inalámbricos

SHC8535/10

4

| (55) Reseñas

Libertad inalámbrica, sonido nítido

Libertad para disfrutar de la música en casa. Gracias a la reproducción de sonido Hi-Fi, estos auriculares estéreo SHC8535/10 de Philips son lo último en comodidad personal.

Ver todos los beneficios

Libertad inalámbrica, sonido nítido

  • Imán de 40 mm con cierre posterior.

  • Supraaural

  • Almohadillas suaves para las orejas

Cómoda sintonización automática que garantiza la mejor recepción

Tres sistemas de ajuste para mejor adaptación y rendimiento de graves

Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.

Almohadillas suaves premoldeadas que garantizan un ajuste cómodo

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

55

Reseñas

30/06/2022

España

España

Fantásticos

No me explico cómo han dejado de fabricar estos auriculares, no he encontrado otros igual. Me han durado unos 8 años, haciendo uso a diario, después he comprado varios que o no se sujetan bien o se deterioran enseguida. De los nuevos de Philips, no me gusta el sistema de doble diadema.

Ventajas

Son de muy buena calidad y suraderos

Contras

Nada

Esta reseña se realizó para SHC8535 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

Fecha de uso 2020-06-29

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Fecha de uso 2020-06-29

05/03/2017

España

España

Un producto excelente

Lo tengo hace mas 6 años. Nunca un problema. Calidad de sonido bastante bien trabajado y que es muy nitido y claro.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC8535 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

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10/01/2015

España

España

Buena Compra

Buen producto y muy recomendable calidad precio facil manejo y muy comodo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC8535 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

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