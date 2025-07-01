Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Asistencia
SHC8535/10
Descatalogado
¿Por qué tengo que cargar las baterías durante 16 horas antes del primer uso?
¿Puedo dejar los auriculares Philips en la base después de su uso?
¿Puedo usar dos auriculares Philips con una estación base?
¿Puedo usar otra marca de pilas en mi dispositivo Philips?
¿Por qué mis baterías Philips duran tan poco?
¿Cómo limpio mis auriculares Philips?
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto