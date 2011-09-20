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Descatalogado
Transmisión nítida
Los auriculares HiFi inalámbricos digitales Philips ofrecen la más clara recepción de sonido. El ruido de fondo se elimina casi por completo, por lo que ofrece un sonido nítido. La estación base con alimentación e indicador del estado de la batería asegura una fácil recarga.
Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.
La señal de audio es una señal digital desde el enlace de transmisión hasta el auricular, garantizando la máxima calidad y una excelente resistencia a las interferencias.
La banda de sujeción almohadillada autoajustable, con malla transpirable integrada, garantiza un uso cómodo durante períodos prolongados.
5.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
jsmulders
20/09/2011
Nederland
Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
spanjool
20/09/2011
Nederland
Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone