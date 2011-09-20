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Descatalogado

CineosAuriculares inalámbricos digitales

SHD9100/00

5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Transmisión nítida

Los auriculares HiFi inalámbricos digitales Philips ofrecen la más clara recepción de sonido. El ruido de fondo se elimina casi por completo, por lo que ofrece un sonido nítido. La estación base con alimentación e indicador del estado de la batería asegura una fácil recarga.

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Sonido HiFi inalámbrico digital

Transmisión nítida

Tres sistemas de ajuste para mejor adaptación y rendimiento de graves

Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.

Audio y transmisión digital para disfrutar de la máxima calidad

La señal de audio es una señal digital desde el enlace de transmisión hasta el auricular, garantizando la máxima calidad y una excelente resistencia a las interferencias.

La banda de sujeción transpirable mejora la comodidad para uso prolongado

La banda de sujeción almohadillada autoajustable, con malla transpirable integrada, garantiza un uso cómodo durante períodos prolongados.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

20/09/2011

Nederland

Nederland

Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

20/09/2011

Nederland

Nederland

Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

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