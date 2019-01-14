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Descatalogado

1000 seriesAuriculares intrauditivos con micro

SHE2405BK/00

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Negro
Negro
Púrpura rosa
Púrpura rosa

Pon ritmo a tu estilo

Pon la banda sonora a tus días con un ritmo intenso. Estos auriculares intrauditivos están disponibles en cuatro colores brillantes y cuentan con una carcasa de altavoz traslúcida con cables de colores. ¿Por qué pasar desapercibido cuando naciste para destacar?

Ver todos los beneficios

Pon ritmo a tu estilo

  • Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior

  • micrófono integrado

  • Negro

  • Intrauditivo

Cables de atractivos colores. Carcasa para el altavoz transparente

Que todo el mundo lo vea. Los cables de atractivos colores y la carcasa transparente para el altavoz te ayudan.

Altavoces acústicos de neodimio de 8,6 mm. Sonido claro y nítido

Los altavoces acústicos de neodimio de 8,6 mm ofrecen un sonido claro y nítido.

Micrófono integrado con cancelación de eco para un sonido nítido

No experimentarás más ese eco molesto mientras hablas por teléfono. Gracias a nuestra cancelación del eco acústico, siempre tendrás una conexión clara y sin problemas.

Especificaciones técnicas

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  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.