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Descatalogado
SHE2405PP/00
Disponible en
Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior
micrófono integrado
En rosa y morado
Intrauditivo
Que todo el mundo lo vea. Los cables de atractivos colores y la carcasa transparente para el altavoz te ayudan.
Los altavoces acústicos de neodimio de 8,6 mm ofrecen un sonido claro y nítido.
El tubo acústico de forma ovalada de estos auriculares intrauditivos significa que puedes seguir disfrutando de tu música con total confort. El máximo aislamiento del ruido pasivo y los tres tamaños de almohadillas de goma intercambiables garantizan una experiencia perfecta.
Opiniones