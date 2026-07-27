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Descatalogado

1000 seriesAuriculares intrauditivos con micro

SHE2405PP/00

Disponible en

Blue
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Negro
Negro
Púrpura rosa
Púrpura rosa
Pon ritmo a tu estilo
Pon la banda sonora a tus días con un ritmo intenso. Estos auriculares intrauditivos están disponibles en cuatro colores brillantes y cuentan con una carcasa de altavoz traslúcida con cables de colores. ¿Por qué pasar desapercibido cuando naciste para destacar?
Ver todos los beneficios

Pon ritmo a tu estilo

  • Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior

  • micrófono integrado

  • En rosa y morado

  • Intrauditivo

Cables de atractivos colores. Carcasa para el altavoz transparente

Que todo el mundo lo vea. Los cables de atractivos colores y la carcasa transparente para el altavoz te ayudan.

Altavoces acústicos de neodimio de 8,6 mm. Sonido claro y nítido

Los altavoces acústicos de neodimio de 8,6 mm ofrecen un sonido claro y nítido.

Tubo acústico ovalado. Comodidad y aislamiento del ruido pasivo

El tubo acústico de forma ovalada de estos auriculares intrauditivos significa que puedes seguir disfrutando de tu música con total confort. El máximo aislamiento del ruido pasivo y los tres tamaños de almohadillas de goma intercambiables garantizan una experiencia perfecta.

Especificaciones técnicas

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