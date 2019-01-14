ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen principal
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen principal

Descatalogado

1000 seriesAuriculares intrauditivos con micro

SHE2405BL/00

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Negro
Negro
Púrpura rosa
Púrpura rosa

Pon ritmo a tu estilo

Pon la banda sonora a tus días con un ritmo intenso. Estos auriculares intrauditivos están disponibles en cuatro colores brillantes y cuentan con una carcasa de altavoz traslúcida con cables de colores. ¿Por qué pasar desapercibido cuando naciste para destacar?

Ver todos los beneficios

Pon ritmo a tu estilo

  • Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior

  • micrófono integrado

  • Blue

  • Intrauditivo

Tubo acústico ovalado. Comodidad y aislamiento del ruido pasivo

El tubo acústico de forma ovalada de estos auriculares intrauditivos significa que puedes seguir disfrutando de tu música con total confort. El máximo aislamiento del ruido pasivo y los tres tamaños de almohadillas de goma intercambiables garantizan una experiencia perfecta.

Las cubiertas de las almohadillas están disponibles en tamaño pequeño, mediano y grande, para ajustarse a cualquier formato

Cables de atractivos colores. Carcasa para el altavoz transparente

Que todo el mundo lo vea. Los cables de atractivos colores y la carcasa transparente para el altavoz te ayudan.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.