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Descatalogado
SHE2405BL/00
Disponible en
Pon ritmo a tu estilo
Pon la banda sonora a tus días con un ritmo intenso. Estos auriculares intrauditivos están disponibles en cuatro colores brillantes y cuentan con una carcasa de altavoz traslúcida con cables de colores. ¿Por qué pasar desapercibido cuando naciste para destacar?
Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior
micrófono integrado
Blue
Intrauditivo
El tubo acústico de forma ovalada de estos auriculares intrauditivos significa que puedes seguir disfrutando de tu música con total confort. El máximo aislamiento del ruido pasivo y los tres tamaños de almohadillas de goma intercambiables garantizan una experiencia perfecta.
Que todo el mundo lo vea. Los cables de atractivos colores y la carcasa transparente para el altavoz te ayudan.
Opiniones