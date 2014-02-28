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Descatalogado
SHE3555BK/00
Gran ritmo, potentes graves
Los auriculares intrauditivos Philips Beamers, ultrapequeños y con un gran nivel de graves, incluyen inserciones de tubo con forma ovalada para mayor comodidad.
Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior
Intrauditivo
La inserción de tubo de sonido ovalado proporciona una comodidad ergonómica que se adapta a la forma de la oreja.
El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto.
Los auriculares intrauditivos Philips Vibes albergan unos controladores eficientes en un diseño compacto. Se ajustan a la perfección mientras producen un sonido nítido y unos graves potentes.
Opiniones