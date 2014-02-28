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Auriculares con micrófono

SHE3555BK/00

Disponible en

Blanco
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Negro
Negro

Gran ritmo, potentes graves

Los auriculares intrauditivos Philips Beamers, ultrapequeños y con un gran nivel de graves, incluyen inserciones de tubo con forma ovalada para mayor comodidad.

Ver todos los beneficios

Diseño compacto

Gran ritmo, potentes graves

  • Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior

  • Intrauditivo

La inserción de tubo de sonido ovalado permite un ajuste ergonómico y cómodo

La inserción de tubo de sonido ovalado proporciona una comodidad ergonómica que se adapta a la forma de la oreja.

El micrófono integrado cambia entre la música y las llamadas telefónicas

El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto.

Graves potentes y sonido nítido gracias a los eficientes controladores

Los auriculares intrauditivos Philips Vibes albergan unos controladores eficientes en un diseño compacto. Se ajustan a la perfección mientras producen un sonido nítido y unos graves potentes.

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