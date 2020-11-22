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Descatalogado
Control. 32 mm, cerrado parte posterior
De diadema
Controladores de 32 mm de alta potencia que ofrecen un sonido claro, detallado y natural.
4.1
de 4
25
Reseñas
91%
ha recomendado este producto
Poppeliers
22/11/2020
Nederland
Luchtbevochtiger Philips
Heel fijn apparaat veel in gebruik zeker in deze corona tijd
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HU4706/11 Luchtbevochtiger
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HU4706/11 Luchtbevochtiger
Jan Katten
04/08/2020
Nederland
Comprador verificado
Mooi, Stil en Voldoet naar Verwachting !!
Wij hebben veel aan dit product !! en raden het iedereen aan
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HU4706/11 Luchtbevochtiger
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HU4706/11 Luchtbevochtiger
Weet ik veel
17/07/2020
Nederland
Comprador verificado
Luchtbevochtiger
Geweldig apparaat, doet uitstekend z'n werk en dat voor een leuke prijs
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HU4706/11 Luchtbevochtiger
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HU4706/11 Luchtbevochtiger