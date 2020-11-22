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Descatalogado

Auriculares con micrófono

SHL3065PK/00

4.1

| (25) Reseñas | 91% ha recomendado este producto

Graves claros y potentes

Estos auriculares tipo DJ crean un sonido y unos graves potentes. Gracias al diseño con suaves auriculares acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de audición perfecta en cualquier lugar.

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Auriculares con sistema de monitorización tipo DJ y micro

Graves claros y potentes

  • Control. 32 mm, cerrado parte posterior

  • De diadema

Micrófono y botón de respuesta integrados para facilitar la opción de manos libres

Micrófono y botón de respuesta integrados para facilitar la opción de manos libres

Almohadillas suaves y transpirables para sesiones de audición prolongadas

Almohadillas suaves y transpirables para sesiones de audición prolongadas

Diseño plano, compacto y plegable para guardarlos fácilmente mientras te desplazas

Diseñados para brindarte la mejor experiencia durante los desplazamientos, los auriculares con sistema de monitorización tipo DJ se pueden plegar para que puedas llevarlos y guardarlos fácilmente.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.1

de 4

25

Reseñas

91%

ha recomendado este producto

1

22/11/2020

Nederland

Nederland

Luchtbevochtiger Philips

Heel fijn apparaat veel in gebruik zeker in deze corona tijd

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HU4706/11 Luchtbevochtiger

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HU4706/11 Luchtbevochtiger

04/08/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Mooi, Stil en Voldoet naar Verwachting !!

Wij hebben veel aan dit product !! en raden het iedereen aan

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HU4706/11 Luchtbevochtiger

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HU4706/11 Luchtbevochtiger

17/07/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Luchtbevochtiger

Geweldig apparaat, doet uitstekend z'n werk en dat voor een leuke prijs

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HU4706/11 Luchtbevochtiger

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HU4706/11 Luchtbevochtiger

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