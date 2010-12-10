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Descatalogado

Auriculares interior con cable para TV

SHP5500/00

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Rendimiento de sonido dinámico

Auriculares estéreo ligeros y cómodos ajustados acústicamente para escuchar el sonido del televisor. Disfruta de tus programas de televisión favoritos sin molestar a los demás. Un cable de 6 metros te permite ver la televisión desde lejos. Incluye control de volumen.

Ver todos los beneficios

Para televisión

Rendimiento de sonido dinámico

Diseño ligero que mejora la comodidad en usos prolongados.

Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.

Exclusivo mecanismo para bloquear el cable desmontable

Prestando atención incluso a los más mínimos detalles, los ingenieros han diseñado el especial mecanismo de bloqueo para garantizar que el cable desmontable no se pierda accidentalmente.

Las almohadillas para las orejas mejoran el confort y la respuesta de graves

La forma especial y los lujosos materiales utilizados para las almohadillas garantizan una perfecta adaptación de estos auriculares Philips para lograr la máxima comodidad. También evitan las fugas de audio y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas de tal forma que se acoplan perfectamente a la zona alrededor de la oreja.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
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1

10/12/2010

United Kingdom

United Kingdom

Headset helps

This was bought for 90 yr old mother-in-law who has poor hearing. She loves it and so do we - the house does not reverberate with the sound of a tv with volume maxed out, we get some slepp and she can hear better than when she wore hearing aids, which she hates

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP5500 Indoor Corded TV Headphone

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