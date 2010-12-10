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Descatalogado
Rendimiento de sonido dinámico
Auriculares estéreo ligeros y cómodos ajustados acústicamente para escuchar el sonido del televisor. Disfruta de tus programas de televisión favoritos sin molestar a los demás. Un cable de 6 metros te permite ver la televisión desde lejos. Incluye control de volumen.
Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.
Prestando atención incluso a los más mínimos detalles, los ingenieros han diseñado el especial mecanismo de bloqueo para garantizar que el cable desmontable no se pierda accidentalmente.
La forma especial y los lujosos materiales utilizados para las almohadillas garantizan una perfecta adaptación de estos auriculares Philips para lograr la máxima comodidad. También evitan las fugas de audio y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas de tal forma que se acoplan perfectamente a la zona alrededor de la oreja.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
SamSpade
10/12/2010
United Kingdom
Headset helps
This was bought for 90 yr old mother-in-law who has poor hearing. She loves it and so do we - the house does not reverberate with the sound of a tv with volume maxed out, we get some slepp and she can hear better than when she wore hearing aids, which she hates
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP5500 Indoor Corded TV Headphone
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