Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
SHQ1250TBK/00
Ponelos a prueba
Los resistentes auriculares SHQ1250 ultraligeros son tus compañeros de entrenamiento perfectos para el gimnasio o para correr. Además, garantizan unos graves potentes y un ajuste cómodo.
Controladores de 13,6 mm/semicerrados
Soporte para la oreja
Los potentes controladores de 13,6 mm ofrecen música con enorme potencia, con graves profundos y dinámicos para que mantengas la motivación y no pares. Los controladores de máxima calidad garantizan una experiencia de sonido vívida, para que mantengas el ritmo de cualquier entrenamiento.
Estos auriculares ActionFit no bloquean el sonido, por lo que puedes estar alerta en tu entorno y mantenerte seguro, en especial al hacer ejercicio al aire libre. Una plataforma acústica abierta proporciona sonido de gran calidad sin ocultar el mundo que le rodea.
El gancho para la oreja garantiza estabilidad y un ajuste cómodo.
Opiniones