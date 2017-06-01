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ActionFitAuriculares deportivos

SHQ1250TBK/00

Ponelos a prueba

Los resistentes auriculares SHQ1250 ultraligeros son tus compañeros de entrenamiento perfectos para el gimnasio o para correr. Además, garantizan unos graves potentes y un ajuste cómodo.

Ver todos los beneficios

Resistentes al sudor

Ponelos a prueba

  • Controladores de 13,6 mm/semicerrados

  • Soporte para la oreja

Controladores de 13,6 mm para un sonido potente

Los potentes controladores de 13,6 mm ofrecen música con enorme potencia, con graves profundos y dinámicos para que mantengas la motivación y no pares. Los controladores de máxima calidad garantizan una experiencia de sonido vívida, para que mantengas el ritmo de cualquier entrenamiento.

El diseño acústico abierto te mantiene alerta en tu entorno

Estos auriculares ActionFit no bloquean el sonido, por lo que puedes estar alerta en tu entorno y mantenerte seguro, en especial al hacer ejercicio al aire libre. Una plataforma acústica abierta proporciona sonido de gran calidad sin ocultar el mundo que le rodea.

Gancho para la oreja para mayor estabilidad y comodidad

El gancho para la oreja garantiza estabilidad y un ajuste cómodo.

Especificaciones técnicas

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