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  • El futuro de la moda: el vapor se une al estilo
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Productos reacondicionados

Serie 5000Vaporizador de mano

STH5020/20R1

El futuro de la moda: el vapor se une al estilo
Has elegido tu ropa, pero no tienes tiempo para planchar. No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Olvídate de las planchas engorrosas y disfruta del vaporizador de mano 5000 de Philips. Está listo para funcionar en 35 segundos y es muy sencillo utilizarlo. Sin quemaduras y a la moda, garantizado.
Ver todos los beneficios

Este producto es reacondicionado y ha sido probado por nuestro equipo. Más información

Mejora la frescura de tu armario con Philips

El futuro de la moda: el vapor se une al estilo

  • Ideal para prendas delicadas/difíciles

  • Diseño elegante, optimizado e intuitivo

  • Portátil para viaja, cómodo y compacto

Diseño elegante con cabezal ajustable: fácil de usar y de guardar

Diseño elegante con cabezal ajustable: fácil de usar y de guardar

El vaporizador de mano 5000 de Philips está listo para aplicar vapor cuando tú quieras. Solo tienes que colocar el cabezal para vaporizar la ropa sobre una percha o una superficie plana y listo. El cabezal inclinable y ajustable permite guardarlo con comodidad para los viajes y se puede guardar rápida y fácilmente en casa.

Plug & Play: listo para usar en segundos, sin necesidad de tabla de planchar

Plug & Play: listo para usar en segundos, sin necesidad de tabla de planchar

El vaporizador de mano 5000 de Philips es muy fácil de usar y se calienta en tan solo 35 segundos. Olvídate de sacar la vieja y destartalada tabla de planchar: ya no la necesitas. Solo tienes que usar el vapor para eliminar las arrugas de la ropa colgada en perchas o en una superficie plana. Y listo.

Ajustes ECO y MAX: elige el más idóneo para tus prendas

Ajustes ECO y MAX: elige el más idóneo para tus prendas

El vaporizador de mano 5000 de Philips te permite eliminar las molestas arrugas de todas las prendas de tu armario que se puedan planchar. El ajuste predeterminado es el ECO, ideal para ahorrar energía. En cambio, el ajuste MAX, con un flujo de vapor más intenso, es perfecto para arrugas más resistentes y tejidos como el algodón.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Probado con las cepas bacterianas y de levaduras: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Probado con las especies de ácaros: Dermatophagoides farinae (ninfas y ácaros adultos machos y hembras)

  2. La potencia nominal de 1400 W está basada en un aparato conectado a una fuente de alimentación de 240 V. La potencia nominal real puede variar en función del voltaje.