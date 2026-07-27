Sácale el máximo partido a tu armario

Ya puedes ponerte cualquier prenda que necesites en un abrir y cerrar de ojos gracias al vaporizador de mano serie 7000 de Philips. Su cabezal ajustable y su punta de la placa de vapor puntiaguda eliminan las arrugas de forma rápida y cómoda a cualquier ángulo, y con OptimalTemp ya no tendrás que preocuparte por quemar la ropa.