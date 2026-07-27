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STH7040/80
1500 W de potencia, hasta 28 g/min.
Suela OptimalTEMP
Calentamiento en 30 s
Depósitos de agua de 100 y 200 ml
Además de eliminar las arrugas, la serie 7000 también refresca la ropa (así como tejidos del hogar, cortinas o juguetes) y acaba con los olores eliminando hasta el 99,9 % de las bacterias*.
El innovador cabezal ajustable te permite alisar las arrugas desde cualquier ángulo, lo que te ofrece la opción de vaporizar en vertical u horizontal, como más te guste.
La placa de vapor está acabada en punta para alisar fácilmente las arrugas con mayor precisión en zonas de difícil acceso, como botones, cuellos y pliegues.
Premios
Opiniones
Probado por un organismo externo para bacterias de tipo Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 y Candida albicans ATCC 10231 con 10 s de vaporización.
En comparación con Philips GC362, según el informe de pruebas interno de Philips