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Serie 7000Vaporizador de mano

STH7040/80

1 premio

Sácale el máximo partido a tu armario
Ya puedes ponerte cualquier prenda que necesites en un abrir y cerrar de ojos gracias al vaporizador de mano serie 7000 de Philips. Su cabezal ajustable y su punta de la placa de vapor puntiaguda eliminan las arrugas de forma rápida y cómoda a cualquier ángulo, y con OptimalTemp ya no tendrás que preocuparte por quemar la ropa.
Ver todos los beneficios

Vapor cómodo, rápido y eficaz

Sácale el máximo partido a tu armario

  • 1500 W de potencia, hasta 28 g/min.

  • Suela OptimalTEMP

  • Calentamiento en 30 s

  • Depósitos de agua de 100 y 200 ml

Elimina hasta un 99,9 % de las bacterias* para refrescar y eliminar los olores

Además de eliminar las arrugas, la serie 7000 también refresca la ropa (así como tejidos del hogar, cortinas o juguetes) y acaba con los olores eliminando hasta el 99,9 % de las bacterias*.

Cabezal ajustable que produce un vapor agradable fácilmente

El innovador cabezal ajustable te permite alisar las arrugas desde cualquier ángulo, lo que te ofrece la opción de vaporizar en vertical u horizontal, como más te guste.

Punta para llegar eficazmente a cualquier parte de la prenda

La placa de vapor está acabada en punta para alisar fácilmente las arrugas con mayor precisión en zonas de difícil acceso, como botones, cuellos y pliegues.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Probado por un organismo externo para bacterias de tipo Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 y Candida albicans ATCC 10231 con 10 s de vaporización.

  2. En comparación con Philips GC362, según el informe de pruebas interno de Philips