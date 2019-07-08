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Descatalogado
Cuchillas V-track Precision PRO
Cabezales ContourDetect 8 direcciones
Modo Turbo+
Recortador de precisión SmartClick
Consigue el afeitado apurado perfecto. Las cuchillas V-track Precision PRO colocan cuidadosamente cada pelo en la mejor posición de corte en barba de 3 días, incluso si está pegado a la piel o en casos de distintas longitudes. Proporciona un corte un 30 % más apurado en menos pasadas, dejando la piel en excelentes condiciones.
72 cuchillas autoafilables. 151 000 cortes por minuto. Acaban con todo el vello: sin importar la dirección en la que crezca.
Sigue los contornos de la cara y el cuello con los cabezales ContourDetect de ocho direcciones. Atraparás un 20 % más de vello con cada pasada, lo que se traduce en un afeitado extremadamente apurado y suave.
5.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Teseo73
08/07/2019
España
Excelente máquina.
Excelente, tanto en seco como con bálsamo. no la he probado aún en la ducha. Al recibirla sorprende favorablemente su pequeño tamaño, pensaba que sería más grande. Yo ya era usuario de afeitadora Philips y aún así, el primer afeitado no me resultó agradable; sensación que desapareció al tercer afeitado. Me decidí por este modelo buscando por el precio que estaba dispuesto a gastar, pero eché de menos una lista comparativa de modelos. Quizás hubiera pagado menos por otro modelo o más por alguna característica que me interesara. También echo de menos un base de carga que sí tenía mi anterior modelo. Sobre todo en este modelo "bonito", no solo serviría de carga sino también de exposición. Por no hablar de que en vertical ocupa menos espacio. También la he probado para mi abdomen y va fantástica. La duración de la batería es eterna.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 SW6710/15 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 SW6710/15 Wet and dry electric shaver
hamburgerwil
28/03/2019
Nederland
Fijn scheerapparaat
Ik heb het apparaat nu 4 weken en het bevalt zeer goed. Batterij gaat ruim 3 weken mee alvorens op te laden, heeft geen problemen met het scheren van een baard die al 2 of 3 dagen staat (en ik heb zware baard groei). Het is net of het een 1 daags baardje is. Scheert heel fijn. Ik raad het apparaat aan
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 SW6710/15 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 SW6710/15 Wet and dry electric shaver
Corte un 30 % más apurado con menos pasadas en comparación con el modelo anterior de Philips
Corta hasta un 20 % más de pelo en comparación con el modelo anterior Philips
20 % más de potencia, en comparación con el modo Turbo+ desactivado
Menos tirones en barbas de 3 días en comparación con el modelo anterior de Philips