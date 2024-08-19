Buscar términos

      Radiodespertador

      TAR3305/12

      Clasificación general / 5
      Despiértate listo para todo

      Disfruta de la sencillez con esta radio reloj digital FM. La gran cantidad de presintonías hacen que la navegación por las emisoras sea muy sencilla y puedes ajustar la alarma para que te despierte con un volumen de radio que sube suavemente. ¿Quieres dormir? Solo tienes pulsar el botón de repetición.

      Despiértate listo para todo

      • Sintonización digital, FM
      • Alarma dual

      Radio digital FM

      El sintonizador FM ofrece una recepción clara y permite configurar hasta 10 presintonías de tus emisoras favoritas. Además, la pantalla muestra la hora claramente.

      Temporizador. Duérmete escuchando la radio.

      Duerme plácidamente con tu emisora favorita de fondo. Puedes configurar el temporizador del reloj para que reproduzca la radio durante un máximo de 2 horas. Una vez transcurrido el tiempo preestablecido, la radio se apagará.

      Alarma dual. Un reloj, dos alarmas.

      La función de alarma dual permite establecer dos alarmas diferentes, mientras que la función de alarma suave utiliza un volumen de radio que aumenta gradualmente para despertarte con suavidad.

      Batería de reserva por si la alimentación falla

      Este reloj despertador dispone de una batería de reserva. Si la alimentación falla, no tendrás que restablecer el reloj y tus ajustes de alarma se guardarán.

      Especificaciones técnicas

      • Sonido

        Potencia de salida (RMS)
        200 mW
        Sistema de sonido
        Mono

      • Bafle

        Diámetro del altavoz de rango completo
        2"
        Número de altavoces de rango completo
        1

      • Conectividad

        Bluetooth
        No
        Entrada de audio
        No

      • Sintonizador/recepción/transmisión

        Antena
        Antena FM
        Bandas del sintonizador
        FM
        N.º de presintonías
        10
        RDS
        No
        Rango de frecuencia de FM
        87,5 - 108  MHz

      • Potencia

        Consumo en modo de espera
        <1 W
        Tipo de alimentación
        Entrada de CC
        Batería de reserva
        2 pilas AAA (no incluidas)
        Entrada de alimentación de CA
        100-240 V, 50/60 Hz
        Consumo de energía en funcionamiento
        <3 W

      • Dimensiones del embalaje

        Altura
        17  cm
        Tipo de embalaje
        Caja
        Tipo de colocación
        Horizontal
        Anchura
        13.6  cm
        Profundidad
        6  cm
        Número de productos incluidos
        1
        Peso bruto
        0.349  kg
        Peso neto
        0.204  kg
        Peso tara
        0.145  kg

      • Dimensiones del producto

        Altura
        5.4  cm
        Anchura
        13.1  cm
        Profundidad
        13.1  cm
        Peso
        0.203  kg

      • Accesorios

        Accesorios incluidos
        • Certificado de garantía
        • Guía de inicio rápido
        • Adaptador de CA

      • Alarma

        Fuente de la alarma
        • Radio FM
        • Zumbador
        Número de alarmas
        2
        Temporizador
        15/30/60/90/120 minutos
        Aplazar (repetición de alarma)
        Sí, 9 minutos

      • Reloj

        Pantalla
        LED
        Tipo
        Digital

      Contenido de la caja

      Otros elementos de la caja

      • Certificado de garantía
      • Guía de inicio rápido
