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Descatalogado

Auriculares realmente inalámbricos

TAT1108BL/00

3.4
| (9) Reseñas

Disponible en

Blanco
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Blanco
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Negro
Negro
Negro
Negro
Escucha tus sonidos con claridad
Escucha canciones y llamadas a la perfección. Estos auriculares realmente inalámbricos utilizan altavoces de 6 mm para ofrecer un sonido rico, unos graves potentes y un micrófono con IA para llamadas nítidas. Tienen resistencia al sudor y a las salpicaduras IPX4 y un estuche de carga compacto para 15 horas de reproducción.
Ver todos los beneficios

Escucha tus sonidos con claridad

  • Calidad de llamada clara

  • Altavoces de 6 mm para graves potentes

  • Diseño ergonómico para mayor comodidad

  • Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4

No te preocupes. Disfruta de hasta 15 horas de reproducción con el estuche

No importa cuánto tiempo dure tu día, estos auriculares te ofrecen todo lo que necesitas. Disfruta de 5 horas de reproducción y 10 horas adicionales con el práctico estuche de carga de bolsillo.

Altavoces personalizados de 6 mm para ofrecer un sonido excelente y unos graves potentes

Escucha los sonidos tal y como se concibieron. Estos auriculares cuentan con un diseño personalizado y altavoces dinámicos de 6 mm para ofrecerte una experiencia de escucha real. La gran capacidad de potencia de los altavoces mejora la dinámica y los graves para que no te pierdas ni un solo detalle.

Micrófono con IA para una calidad de llamada clara

No dejes que los sonidos del mundo interrumpan lo que estás escuchando. Estos auriculares cuentan con un micrófono con IA que utiliza un algoritmo de IA avanzado para filtrar el ruido que no quieres escuchar y garantizar una calidad de llamada clara. Comunícate siempre con nitidez.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 4

9

Reseñas

3
2

02/11/2024

France

France

Incroyable rapport qualité/prix !!

Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.

Ventajas

Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels

Contras

Charge lente des écouteurs

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT1108WT Casque True Wireless

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT1108WT Casque True Wireless

17/10/2024

Nederland

Nederland

Geweldige oordopjes

Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.

Ventajas

Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes

Contras

Geen

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Esta reseña se realizó para TAT1108WT True wireless koptelefoons

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01/08/2024

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Super oortjes voor weinig

Fijne magnetische oortjes in oplaaddoosje, die lang meegaan er goed uitzien en prima geluid voor een superprijs. De automatische verb8nding is supersnel en handig in gebruik. Erg blij mee, ook 2 paar gekocht voor de kleinkinderen, ook die zijn er blij mee.

Ventajas

Speelduur, geluid en magnetische kliksysteem, en automatische verbinding.

Contras

Alleen witte en zwarte exemplaren gezien. Geen blauw of groen en old school pink voor de ladies.

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