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TAT1207YL/00
Auriculares con un ajuste cómodo
Estuche de carga superpequeño
Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4
Hasta 18 horas de reproducción
Estos cómodos auriculares se ajustan de forma segura a los canales auditivos y crean un sellado perfecto que reduce el ruido externo. ¡Oye cada latido y cada palabra! Disfruta de una comodidad real gracias a los tres tamaños de almohadillas de silicona suaves e intercambiables.
Este estuche superpequeño te ofrece potencia real en un formato pequeño. Los auriculares, completamente cargados, te ofrecen 6 horas de reproducción y un estuche completamente cargado añade 12 horas más. Para conseguir una carga rápida, carga los auriculares durante 15 minutos y obtén una hora adicional.
Una clasificación IPX4 y unos potentes altavoces de 6 mm te permiten disfrutar de un sonido excelente en cualquier condición meteorológica. Los auriculares son resistentes a las salpicaduras, aguantarán un poco de sudor y lluvia y no tendrás que preocuparte de llevarlos puestos mientras te duchas.
2.3
de 4
12
Reseñas
Revieweronly2222
31/05/2023
United Kingdom
The battery lasts forever.
All all recommendations! I am to happy with this product. The best thing is the battery. Bass is very good, as sound quality in general.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1207BK True Wireless Headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1207BK True Wireless Headphones
Kueen
21/07/2022
United Kingdom
The product has good outside noises resistant
I got these for gift. I was listening music while cleaning my apartment. These earbuds are so good I was vacuuming the floors and didn't hear the vacuum cleaner wasn't turned on while time LOL. Very good I am happy with those. Only thing is they are maybe not loud enough, but it's good for ears anyway.
Ventajas
Noise resistant
Contras
Low high volume
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1207WT True Wireless Headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1207WT True Wireless Headphones
IngoH
16/07/2025
Sverige
Hållbara
Fantastiskt hållbara. Jag råkade köra en av lurarna i tvättmaskinen. Den fungerar fortfarande lika bra, bara en laddning behövdes. Det är också ett helt ok ljud för det billiga priset.
Ventajas
Hållbara
Contras
Lite "klumpiga" i örat
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1207BK True Wireless-hörlurar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1207BK True Wireless-hörlurar