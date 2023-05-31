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Auriculares realmente inalámbricos

TAT1207YL/00

2.3
| (12) Reseñas

Disponible en

Amarillo
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Blanco
Blanco
Blue
Blue
Negro
Negro
Póntelo y sal
¡Póntelos, conéctate y listo! Estos fantásticos auriculares realmente inalámbricos incluyen un estuche de carga de tamaño reducido que cabe en el bolsillo y ofrecen un sonido fiable y cómodo allá donde vayas. Con resistencia IPX4 frente a las salpicaduras y el sudor, así como un tiempo de reproducción de hasta 18 horas.
Ver todos los beneficios

Póntelo y sal

  • Auriculares con un ajuste cómodo

  • Estuche de carga superpequeño

  • Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4

  • Hasta 18 horas de reproducción

Fijación segura y cómoda en el oído

Estos cómodos auriculares se ajustan de forma segura a los canales auditivos y crean un sellado perfecto que reduce el ruido externo. ¡Oye cada latido y cada palabra! Disfruta de una comodidad real gracias a los tres tamaños de almohadillas de silicona suaves e intercambiables.

Estuche de carga superpequeño USB-C

Este estuche superpequeño te ofrece potencia real en un formato pequeño. Los auriculares, completamente cargados, te ofrecen 6 horas de reproducción y un estuche completamente cargado añade 12 horas más. Para conseguir una carga rápida, carga los auriculares durante 15 minutos y obtén una hora adicional.

Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX4)

Una clasificación IPX4 y unos potentes altavoces de 6 mm te permiten disfrutar de un sonido excelente en cualquier condición meteorológica. Los auriculares son resistentes a las salpicaduras, aguantarán un poco de sudor y lluvia y no tendrás que preocuparte de llevarlos puestos mientras te duchas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.3

de 4

12

Reseñas

4

31/05/2023

United Kingdom

United Kingdom

The battery lasts forever.

All all recommendations! I am to happy with this product. The best thing is the battery. Bass is very good, as sound quality in general.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT1207BK True Wireless Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT1207BK True Wireless Headphones

21/07/2022

United Kingdom

United Kingdom

The product has good outside noises resistant

I got these for gift. I was listening music while cleaning my apartment. These earbuds are so good I was vacuuming the floors and didn't hear the vacuum cleaner wasn't turned on while time LOL. Very good I am happy with those. Only thing is they are maybe not loud enough, but it's good for ears anyway.

Ventajas

Noise resistant

Contras

Low high volume

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT1207WT True Wireless Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT1207WT True Wireless Headphones

16/07/2025

Sverige

Sverige

Hållbara

Fantastiskt hållbara. Jag råkade köra en av lurarna i tvättmaskinen. Den fungerar fortfarande lika bra, bara en laddning behövdes. Det är också ett helt ok ljud för det billiga priset.

Ventajas

Hållbara

Contras

Lite "klumpiga" i örat

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT1207BK True Wireless-hörlurar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT1207BK True Wireless-hörlurar

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