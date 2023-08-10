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  • Sonido rico allá donde vayas
  • Sonido rico allá donde vayas
  • Sonido rico allá donde vayas
  • Sonido rico allá donde vayas
  • Sonido rico allá donde vayas
  • Sonido rico allá donde vayas
  • Sonido rico allá donde vayas
  • Sonido rico allá donde vayas
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  • Sonido rico allá donde vayas
  • Sonido rico allá donde vayas
  • Sonido rico allá donde vayas
  • Sonido rico allá donde vayas
  • Sonido rico allá donde vayas
  • Sonido rico allá donde vayas
  • Sonido rico allá donde vayas

Auriculares realmente inalámbricos

TAT3217WT/00

2.1
| (8) Reseñas

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro
Sonido rico allá donde vayas
Disfruta de un sonido rico para tu música y de una claridad de conversación cristalina con estos auriculares realmente inalámbricos. Cómodos, fiables y con un estuche de carga que cabe en el bolsillo. Resistencia IPX5 a salpicaduras y sudor, y con 26 horas de tiempo de reproducción.
Ver todos los beneficios

Sonido rico allá donde vayas

  • Sonido rico

  • Calidad de llamada clara

  • Resistencia al agua IPX5

  • Hasta 26 horas de reproducción

Fijación segura y cómoda en el oído

Fijación segura y cómoda en el oído

Estos tapones de auricular con diseño de palo de hockey se adaptan a los canales auditivos para crear un sellado que reduce el ruido externo. Los potentes altavoces de 10 mm permiten disfrutar de un sonido rico e intenso. Incluye tres tamaños de almohadillas de silicona suaves e intercambiables.

2 micrófonos ENC integrados para llamadas claras

2 micrófonos ENC integrados para llamadas claras

ENC utiliza un micrófono dual y un algoritmo de reducción de ruido para ofrecer una gran claridad en las llamadas. Dos micrófonos reducen a todos los efectos el ruido ambiental para que las llamadas sean nítidas. Estos auriculares realmente inalámbricos te permiten comunicarte con claridad en todo momento.

Estuche de carga USB-C compacto

Estuche de carga USB-C compacto

Llévate tu música adonde quieras con este estuche de carga compacto. Los auriculares, completamente cargados, te ofrecen 6 horas de reproducción y un estuche completamente cargado añade 20 horas más. Para conseguir una carga rápida, carga los auriculares durante 15 minutos y obtén una hora adicional.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.1

de 4

8

Reseñas

4
3

10/08/2023

Italia

Italia

Molto buoni

Le cuffie True wireless TAT3217BK/00 sono un'eccellente scelta per gli appassionati di musica e audio. Dotate di tecnologia True wireless, offrono una connessione stabile e senza fili, consentendo una totale libertà di movimento durante l'ascolto. Il design ergonomico e leggero assicura un comfort prolungato, ideale per lunghe sessioni di ascolto. La qualità audio è sorprendente, con una riproduzione fedele dei dettagli musicali e una gamma dinamica impressionante. I bassi sono profondi e ben controllati, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Inoltre, le cuffie TAT3217BK/00 sono dotate di cancellazione del rumore attiva, che riduce efficacemente le interferenze esterne, consentendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. L'autonomia della batteria è notevole, con una durata di riproduzione continua che si estende per diverse ore. La custodia di ricarica compatta offre ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all'uso. La connettività Bluetooth è affidabile e la sincronizzazione con dispositivi è rapida e intuitiva. In conclusione, le cuffie True wireless TAT3217BK/00 offrono un audio di alta qualità, comfort e funzionalità avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza fili. Sia che tu sia un appassionato di musica o che desideri semplicemente goderti i contenuti audio con la massima comodità, queste cuffie sono sicuramente da prendere in considerazione.

Ventajas

Audio

Contras

Ricarica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT3217BK Cuffie True wireless

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT3217BK Cuffie True wireless

30/12/2022

Deutschland

Deutschland

Airpods in günstig

Die Apple Airpods gefielen mir von der Optik recht gut. Aber leider bin ich nicht Krösus. Da haben mich die Philips TAT3217WT angelächelt. Kosten nicht mal ein Drittel des Preises. Das war einen Versuch Wert. Und ich muss sagen ich wurde nicht enttäuscht. Ein toller Tragekomfort und ein kraftvoller Klang. Genauso mag ich es!

Ventajas

Bequem und guter, kraftvoller Klang

Contras

-

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT3217WT True Wireless Kopfhörer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT3217WT True Wireless Kopfhörer

12/05/2023

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Matige kwaliteit van het geluid

Zeer voordelige oortjes welke ook goed stevig in je oor vast zitten. Kwaliteit is wel minder dan die van de airpods van Apple.

Ventajas

Prijs en oortjes zitten goed stevig in je oor

Contras

Kwaliteit van geluid veel minder dan bij Apple airpods. Bij aankoop deed rechter oortje het niet. Omgeruild bij de Mskro

Esta reseña se realizó para TAT3217BK True wireless koptelefoons

Esta reseña se realizó para TAT3217BK True wireless koptelefoons

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