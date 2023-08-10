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TAT3217WT/00
Sonido rico
Calidad de llamada clara
Resistencia al agua IPX5
Hasta 26 horas de reproducción
Estos tapones de auricular con diseño de palo de hockey se adaptan a los canales auditivos para crear un sellado que reduce el ruido externo. Los potentes altavoces de 10 mm permiten disfrutar de un sonido rico e intenso. Incluye tres tamaños de almohadillas de silicona suaves e intercambiables.
ENC utiliza un micrófono dual y un algoritmo de reducción de ruido para ofrecer una gran claridad en las llamadas. Dos micrófonos reducen a todos los efectos el ruido ambiental para que las llamadas sean nítidas. Estos auriculares realmente inalámbricos te permiten comunicarte con claridad en todo momento.
Llévate tu música adonde quieras con este estuche de carga compacto. Los auriculares, completamente cargados, te ofrecen 6 horas de reproducción y un estuche completamente cargado añade 20 horas más. Para conseguir una carga rápida, carga los auriculares durante 15 minutos y obtén una hora adicional.
2.1
de 4
8
Reseñas
Y128
10/08/2023
Italia
Molto buoni
Le cuffie True wireless TAT3217BK/00 sono un'eccellente scelta per gli appassionati di musica e audio. Dotate di tecnologia True wireless, offrono una connessione stabile e senza fili, consentendo una totale libertà di movimento durante l'ascolto. Il design ergonomico e leggero assicura un comfort prolungato, ideale per lunghe sessioni di ascolto. La qualità audio è sorprendente, con una riproduzione fedele dei dettagli musicali e una gamma dinamica impressionante. I bassi sono profondi e ben controllati, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Inoltre, le cuffie TAT3217BK/00 sono dotate di cancellazione del rumore attiva, che riduce efficacemente le interferenze esterne, consentendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. L'autonomia della batteria è notevole, con una durata di riproduzione continua che si estende per diverse ore. La custodia di ricarica compatta offre ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all'uso. La connettività Bluetooth è affidabile e la sincronizzazione con dispositivi è rapida e intuitiva. In conclusione, le cuffie True wireless TAT3217BK/00 offrono un audio di alta qualità, comfort e funzionalità avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza fili. Sia che tu sia un appassionato di musica o che desideri semplicemente goderti i contenuti audio con la massima comodità, queste cuffie sono sicuramente da prendere in considerazione.
Ventajas
Audio
Contras
Ricarica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT3217BK Cuffie True wireless
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT3217BK Cuffie True wireless
KingoBongo
30/12/2022
Deutschland
Airpods in günstig
Die Apple Airpods gefielen mir von der Optik recht gut. Aber leider bin ich nicht Krösus. Da haben mich die Philips TAT3217WT angelächelt. Kosten nicht mal ein Drittel des Preises. Das war einen Versuch Wert. Und ich muss sagen ich wurde nicht enttäuscht. Ein toller Tragekomfort und ein kraftvoller Klang. Genauso mag ich es!
Ventajas
Bequem und guter, kraftvoller Klang
Contras
-
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT3217WT True Wireless Kopfhörer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT3217WT True Wireless Kopfhörer
Dylan69
12/05/2023
Nederland
Comprador verificado
Matige kwaliteit van het geluid
Zeer voordelige oortjes welke ook goed stevig in je oor vast zitten. Kwaliteit is wel minder dan die van de airpods van Apple.
Ventajas
Prijs en oortjes zitten goed stevig in je oor
Contras
Kwaliteit van geluid veel minder dan bij Apple airpods. Bij aankoop deed rechter oortje het niet. Omgeruild bij de Mskro
Esta reseña se realizó para TAT3217BK True wireless koptelefoons
Esta reseña se realizó para TAT3217BK True wireless koptelefoons