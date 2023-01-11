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Descatalogado

Auriculares realmente inalámbricos

TAT8506BK/00

3.9
| (16) Reseñas

1 premio

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro
Empápate de estilo
Escucha todas las notas con unos auténticos auriculares inalámbricos, que suenan tan bien como se ven. Noise Canceling Pro bloquea el ruido externo para que puedas sumergirte en los podcasts y las listas de reproducción. ¿En una llamada externa? Se te escuchará con claridad aunque haya viento.
Ver todos los beneficios

Empápate de estilo

  • Reducción de ruido Pro

  • Reducción de ruido por viento

  • Sofisticado diseño

  • Ajuste universal

Céntrate donde quieras. Reducción de ruido Pro

Céntrate donde quieras. Reducción de ruido Pro

Céntrate en los sonidos que quieras oír. La reducción de ruido híbrida utiliza varios micrófonos y procesamiento de audio avanzado para filtrar el ruido externo. Puedes activar el modo de conciencia tocando un auricular y controlar la reducción del ruido por viento a través de la aplicación Philips Headphones.

Sonido detallado y graves ricos

Sonido detallado y graves ricos

Tanto si se trata de una canción como de un podcast, los altavoces de 13 mm perfectamente sintonizados ofrecen unos graves intensos y una claridad asombrosa. El sonido se detiene si te quitas un auricular y se selecciona automáticamente el mejor códec para tu dispositivo iOS o Android. Disfrutarás de un sonido excepcional independientemente del servicio de transmisión que utilices.

Diseño circular refinado. Ajuste perfectamente cómodo

Diseño circular refinado. Ajuste perfectamente cómodo

El diseño circular de estos auriculares resulta realmente atractivo, y puedes elegir una combinación de colores oscuros o claros a conjunto con tu look. Seis tamaños de cubiertas de silicona para las almohadillas y un par adicional de espuma Comply que ayudan a garantizar un ajuste seguro y cómodo.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-3112060

Opiniones

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3.9

de 4

16

Reseñas

3

11/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Exquisite sound quality - A luxurious treat

These headphones really are a sumptuous treat for the ears. The sound quality is immensely beautiful to behold and well worth the money if you love your music. The battery life is really great. Comfort is superb, I've tried them around the house and at the gym so far. The noise cancelling is amazing at the gym so I no longer have to listen to inane conversation or annoying gym adverts between song on the gym radio. At home it is difficult to hear the rest of the family when I'm lost in the world which the headphones create. I would definitely recommend these to anyone who loves their music and would benefit from the impeccable noise cancelling abilities.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT8506BK True Wireless Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT8506BK True Wireless Headphones

14/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Great battery life

These ear buds are larger then my old pair and took some get use to. Sound quality is very good Great battery life up to 8 hours or 32 hours with case Charging case is very good quality USB Type-C charger Good noise reduction/cancellation Easy to set up.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT8506BK True Wireless Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT8506BK True Wireless Headphones

13/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Great quality for a fraction of the price

I got these as I needed new wireless in ear headphones to replace my beats. They are simple in design but the sound quality is that is on par with my old headphones at a fraction of the price. Wish I had got them sooner.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT8506BK True Wireless Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT8506BK True Wireless Headphones

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  • Acceso anticipado a las rebajas
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