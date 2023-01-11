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Descatalogado
TAT8506BK/00
Reducción de ruido Pro
Reducción de ruido por viento
Sofisticado diseño
Ajuste universal
Céntrate en los sonidos que quieras oír. La reducción de ruido híbrida utiliza varios micrófonos y procesamiento de audio avanzado para filtrar el ruido externo. Puedes activar el modo de conciencia tocando un auricular y controlar la reducción del ruido por viento a través de la aplicación Philips Headphones.
Tanto si se trata de una canción como de un podcast, los altavoces de 13 mm perfectamente sintonizados ofrecen unos graves intensos y una claridad asombrosa. El sonido se detiene si te quitas un auricular y se selecciona automáticamente el mejor códec para tu dispositivo iOS o Android. Disfrutarás de un sonido excepcional independientemente del servicio de transmisión que utilices.
El diseño circular de estos auriculares resulta realmente atractivo, y puedes elegir una combinación de colores oscuros o claros a conjunto con tu look. Seis tamaños de cubiertas de silicona para las almohadillas y un par adicional de espuma Comply que ayudan a garantizar un ajuste seguro y cómodo.
Premios
3.9
de 4
16
Reseñas
Liam1234
11/01/2023
United Kingdom
Parte de la promoción
Exquisite sound quality - A luxurious treat
These headphones really are a sumptuous treat for the ears. The sound quality is immensely beautiful to behold and well worth the money if you love your music. The battery life is really great. Comfort is superb, I've tried them around the house and at the gym so far. The noise cancelling is amazing at the gym so I no longer have to listen to inane conversation or annoying gym adverts between song on the gym radio. At home it is difficult to hear the rest of the family when I'm lost in the world which the headphones create. I would definitely recommend these to anyone who loves their music and would benefit from the impeccable noise cancelling abilities.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT8506BK True Wireless Headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT8506BK True Wireless Headphones
harry
14/12/2022
United Kingdom
Parte de la promoción
Great battery life
These ear buds are larger then my old pair and took some get use to. Sound quality is very good Great battery life up to 8 hours or 32 hours with case Charging case is very good quality USB Type-C charger Good noise reduction/cancellation Easy to set up.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT8506BK True Wireless Headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT8506BK True Wireless Headphones
Alvarajnnf11
13/12/2022
United Kingdom
Parte de la promoción
Great quality for a fraction of the price
I got these as I needed new wireless in ear headphones to replace my beats. They are simple in design but the sound quality is that is on par with my old headphones at a fraction of the price. Wish I had got them sooner.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT8506BK True Wireless Headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT8506BK True Wireless Headphones