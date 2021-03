Alarma con vibración integrada para despertarte de forma suave y discreta

Despiértate suavemente con ligeras vibraciones gracias a esta función. Solo tienes que deslizar el botón de tipo de alarma hasta el modo de vibración y, a la hora ajustada, se emitirán vibraciones para despertarte. Los pulsos son localizados, por lo que te despertarán a ti, no a tu pareja. La facilidad con que se despierta una persona varía, por lo que hay disponibles dos niveles de vibración. No obstante, incluso al nivel más alto, el reloj emite vibraciones solo para ti, no para tu pareja. Los que tienen un sueño profundo pueden seleccionar un sonido de zumbador como alarma de reserva, para asegurarse de que empiezan el día a tiempo.