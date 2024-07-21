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Bodygroom replacement foilLámina de repuesto

TT2000/43

3.5
| (591) Reseñas
Lámina de recorte y afeitado de recambio
Cabezal de la lámina de afeitado de recambio TT2000/51 para afeitadoras Philips Bodygroom 3000, 5000 y 7000
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Lámina de recorte y afeitado de recambio

  • Se adapta a serie S3000 de Bodygroom

  • Se adapta a serie S5000 de Bodygroom

  • Se adapta a serie S7000 de Bodygroom

  • Se adapta a Click & Style (S500/700)

100% resistente al agua para uso en la ducha y limpieza fácil

100% resistente al agua para uso en la ducha y limpieza fácil

100 % resistente al agua para un uso y limpieza fáciles.

Seguro y con menos irritación para un afeitado corporal más cómodo

Seguro y con menos irritación para un afeitado corporal más cómodo

El cabezal de afeitado cuenta con puntas redondeadas patentadas y una lámina hipoalergénica para proteger la piel durante el afeitado. Los recortadores bidireccionales cortan el pelo más largo, para poder afeitarlo para un resultado apurado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 4

591

Reseñas

21/07/2024

España

España

Es genial! Lo que hay que saber cuidarla

A mi los repuestos me duran mucho! Hay que tener cuidadl y con cariño todo dura! Yo los cambio más bien por desgastados que no por rotos. Corta muy muy vien y aunque si que es cierto que en mas zonas mas complicadas no va como un guante, es de cajón que en esas zonas no se emplean estas maquinas, aunque mas instrucciones lo ponga, porque es verdad que “llega”, ya se sobreentiende que tu para esas zonas usaras otra que tenga un cabezal mas pequeño. Un poco de sentido común por favor

Ventajas

Comentario

Contras

Nada. Bueno sí, un poco caros los recambios.

Esta reseña se realizó para Bodygroom replacement foil TT2000/43 Lámina de repuesto

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15/05/2019

España

España

excelente

es un producto adecuado a su finalidad y posee un buen corte.Que pueda ser usado bajo la ducha le otorga que sea mas practicos que muchos modelos parecidos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom replacement foil TT2000/43 Lámina de repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom replacement foil TT2000/43 Lámina de repuesto

13/05/2019

España

España

Funciona muy bien

Es muy precisa y tiene buena calidad. La batería dura bastante y me gusta el poder usarla en la ducha. En cuanto al cabezal decir que tiene un material muy bueno y compacto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom replacement foil TT2000/43 Lámina de repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom replacement foil TT2000/43 Lámina de repuesto

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