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Philips HomeRun Serie 9000 Mopas giratorias
Asistencia
XV1491/10
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Equipa tu robot aspirador y friegasuelos HomeRun serie 9000 de Philips con mopas giratorias originales. Gracias a su tecnología patentada de mopas giratorias, el robot elimina el agua sucia al instante para fregar únicamente con agua limpia y garantizar resultados superiores.
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