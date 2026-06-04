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Philips HomeRun Serie 9000 Mopas giratorias

Asistencia

Philips HomeRunSerie 9000 Mopas giratorias

XV1491/10

Philips HomeRun Serie 9000 Mopas giratorias

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Manuales y documentación

Equipa tu robot aspirador y friegasuelos HomeRun serie 9000 de Philips con mopas giratorias originales. Gracias a su tecnología patentada de mopas giratorias, el robot elimina el agua sucia al instante para fregar únicamente con agua limpia y garantizar resultados superiores.

  • PDF archivo
  • 4 June 2026

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