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Philips HomeRun Kit de repuesto serie 9000
Asistencia
XV1492/10
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Todo lo que necesitas para realizar el mantenimiento regular del robot aspirador y friegasuelos HomeRun serie 9000. Este kit de repuesto original contiene 1 cepillo principal, 1 cepillo lateral y 2 filtros.
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