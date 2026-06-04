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Philips HomeRun Kit de repuesto serie 9000

Asistencia

Philips HomeRunKit de repuesto serie 9000

XV1492/10

Philips HomeRun Kit de repuesto serie 9000

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Manuales y documentación

Todo lo que necesitas para realizar el mantenimiento regular del robot aspirador y friegasuelos HomeRun serie 9000. Este kit de repuesto original contiene 1 cepillo principal, 1 cepillo lateral y 2 filtros.

  • PDF archivo
  • 4 June 2026

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