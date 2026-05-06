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Philips Fórmula para limpiador de suelos ultraconcentrada

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PhilipsFórmula para limpiador de suelos ultraconcentrada

XV1493/10

Philips Fórmula para limpiador de suelos ultraconcentrada

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Manuales y documentación

XV1493 User Manual

  • PDF archivo, 410.9 kB
  • 6 May 2026

El limpiador de suelos de alto rendimiento de Philips elimina la grasa, las manchas pegajosas y la suciedad sin esfuerzo. Es compatible con robots Philips HomeRun series 5000 y 9000 para la limpieza en húmedo.

  • PDF archivo
  • 6 May 2026

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