En función del modelo, los recortadores para nariz de Philips pueden incluir también peines-guía para cejas y para detalles.
Los peines-guía cuentan con los siguientes diseños y longitudes:
Peine-guía para cejas
Peine-guía para cejas S = longitud final del pelo de 3 mm o 0,12”
Peine-guía para cejas L = longitud final del pelo de 5 mm o 0,19”
Deslice el peine-guía para cejas sobre el cabezal de corte para nariz (Imagen 1). Asegúrese de que el peine-guía se desliza por las ranuras situadas a ambos lados del cabezal.
Peines-guía para detalles
Peine-guía para detalles M = longitud final del pelo de 3 mm o 0,12”
Peine-guía para detalles L = longitud final del pelo de 5 mm o 0,19”
Deslice el peine-guía para detalles sobre la parte delantera del cabezal de corte para detalles y empuje hacia abajo la parte posterior hasta que oiga un clic (Imagen 2).
