    ¿Cómo coloco/quito un accesorio de mi afeitadora Philips?

    Publicado en 23 de febrero de 2023
    Las afeitadoras, cortapelos y barberos de Philips pueden incluir una gran variedad de accesorios. Descubra aquí cómo sustituir y utilizar estos accesorios.

     
    La unidad de corte es la unidad principal de la afeitadora Philips. Tiene unos bordes cortos y afilados y se utiliza para proporcionar un corte rápido y limpio.

    Para retirar la unidad de corte del cuerpo de la afeitadora, compruebe si hay un botón de liberación en el cuerpo de la afeitadora. Si lo hay, pulse el botón para retirar la unidad. 

    Si la afeitadora no dispone de un botón de liberación, entonces coloque un dedo bajo los dientes de la unidad de corte y tire hacia arriba para retirarla. Para volver a colocar la unidad de corte, asegúrese de que está correctamente alineada e inserte la parte inferior en el cuerpo de la afeitadora corporal. A continuación, empuje lentamente la pieza con los dientes hacia delante hasta que oiga un clic. No encaje a la fuerza el accesorio, ya que esto podría dañar el dispositivo.

    Si tiene dificultades para colocarlo, compruebe si hay algo atascado en el cuerpo e intente limpiarlo con un cepillo pequeño o un bastoncillo de algodón.
    Peine-guía de fácil montaje de la afeitadora Philips
    Algunas unidades de corte tienen patillas largas en los lados. Para retirar este tipo de accesorios, sujételos por ambos lados y tire de ellos para retirarlos del aparato. Para volver a montarlos, vuelva a colocarlos en la ranura y presione hasta que oiga un clic. 
    Unidad de corte con patillas de la afeitadora Philips
    Para quitar el peine-guía de la unidad de corte, empuje con cuidado la parte posterior para retirarla del dispositivo y, a continuación, deslice para retirarlo de la unidad de corte. No presione ni tire de los dientes. Para colocar cualquier tipo de peine-guía en una unidad de corte, alinee y deslice correctamente la parte frontal del peine-guía, los dientes del peine-guía, sobre los dientes de la unidad de corte. A continuación, empuje hacia abajo la parte trasera o central del protector con los dedos o la palma de la mano.

    Vea el siguiente vídeo para aprender a utilizar nuestro último barbero Prestige de Philips, con peines-guía exclusivos integrados y de fácil montaje. Tenga en cuenta que las funciones de la afeitadora pueden variar según el modelo.
    Peine-guía de fácil montaje Philips
    Al igual que un peine-guía de fácil montaje, deslice la parte frontal del peine-guía, los dientes del peine-guía, sobre los dientes de la unidad de corte. Presione el saliente de la base del peine-guía hacia abajo hasta que encaje en su sitio. Una vez colocado el peine-guía, puede ajustar la longitud de corte deseada. Cada número de la rueda representa la longitud final del pelo en milímetros después del recorte.

    Para quitar el peine-guía de la unidad de corte, empuje con cuidado hacia arriba la base del peine-guía desde el dispositivo y, a continuación, deslice para retirarlo de la unidad de corte.
    Peines-guía ajustables Philips
    Los peines-guía se pueden añadir en la parte superior de la unidad de corte de la afeitadora Philips. Se pueden utilizar para cortar el pelo de la cabeza o recortar la barba a una longitud determinada.
     
    Eliminar estos tipos de peines-guía es fácil. Solo tiene que tirar de ellos para retirarlos del cuerpo de la afeitadora. Para colocar el peine-guía, deslice suavemente hacia abajo en la parte superior de la unidad de corte, de manera que las patillas encajen en las ranuras designadas en el lateral.
     
    Peines-guía con patillas de la afeitadora Philips
    En los cortapelos para niños Philips se sustituye el peine-guía de una forma diferente. Debe presionar el peine-guía hacia atrás desde un lado hasta que salga por completo. 

    Para colocar este peine-guía, asegúrese de que el lado con la longitud de pelo deseada apunta hacia arriba. Comience por encajar un lado del peine-guía en el cuerpo del cortapelos. A continuación, encaje el otro lado también y presione hasta oír un "clic". 
     
    Peines-guía del cortapelos para niños Philips
    Algunas afeitadoras Philips incluyen una lámina de afeitado, que se puede utilizar para afeitar el vello corporal de una manera cómoda.  Antes de utilizar un producto de Philips con lámina de afeitado, es recomendable comprobar visualmente el dispositivo para asegurarse de que la lámina de afeitado está intacta.

    Para retirar la lámina de afeitado, tire de ella hacia fuera del cabezal de la afeitadora. Tenga cuidado de sujetar la lámina de afeitado por sus bordes ya que la parte central puede estar muy afilada. Para volver a colocar la lámina de afeitado, encájela en el cabezal de afeitado hasta que oiga un clic. 

    Para minimizar el desgaste de la lámina, guarde el producto de forma segura y proteja la lámina de la presión o los impactos externos colocando una tapa o un peine-guía. Sustituya la lámina inmediatamente si está dañada, a través de nuestra tienda web o del servicio de atención al cliente de su zona.  
    Lámina de afeitado de la afeitadora Philips
    Las afeitadoras corporales Philips disponen de un peine-guía especial, que se ha diseñado especialmente para su uso en el cuerpo. Para retirar el peine-guía, tire con cuidado de la parte posterior del aparato y, a continuación, extráigalo de la unidad de afeitado o empújelo hacia arriba.

    Para colocar este peine-guía, encájelo en la lámina de afeitado.

    Tenga en cuenta que los accesorios pueden variar en función del modelo de recortador o cortapelos que use. Consulte siempre el manual de usuario para obtener instrucciones detalladas o póngase en contacto con nosotros. 
    Peines-guía de la afeitadora corporal Philips
    Las multiafeitadoras Philips incorporan un recortador para nariz giratorio que se puede retirar y colocar con facilidad.
    • Para retirar el recortador para nariz, coloque el dedo en la parte posterior del accesorio y tire hacia arriba para quitarlo del mango. Los recortadores o accesorios que tienen un logotipo de expulsión indican dónde hay que presionar para retirar el accesorio.
    • Para colocar el recortador para nariz, inserte la presilla del accesorio en la ranura de guía de la parte delantera y presione la parte trasera del accesorio en el producto (oirá un "clic").
    Los recortadores para nariz de Philips incluyen un recortador para nariz y, a veces, un cabezal recortador para detalles que también se puede quitar y colocar fácilmente.
    • Para retirar el recortador para nariz o el cabezal recortador para detalles, agarre firmemente el mango del dispositivo, sujete el accesorio y gírelo en sentido antihorario hasta que los indicadores con forma de triángulo "^" del mango y del cabezal estén alineados. A continuación, solo tiene que tirar del accesorio.
    • Para colocar el recortador para nariz o el cabezal de corte, colóquelo en el mango alineando ambos indicadores con forma de triángulo "^". A continuación, gírelo en sentido horario hasta que el triángulo indicador "^" y la línea "|" del cuerpo y el accesorio estén alineados y el accesorio quede fijo.
    Recortadores para nariz Philips

    En función del modelo, los recortadores para nariz de Philips pueden incluir también peines-guía para cejas y para detalles.
    Los peines-guía cuentan con los siguientes diseños y longitudes:

    Peine-guía para cejas
    Peine-guía para cejas S = longitud final del pelo de 3 mm o 0,12”
    Peine-guía para cejas L = longitud final del pelo de 5 mm o 0,19”

    Deslice el peine-guía para cejas sobre el cabezal de corte para nariz (Imagen 1). Asegúrese de que el peine-guía se desliza por las ranuras situadas a ambos lados del cabezal.

    Peines-guía para detalles
    Peine-guía para detalles M = longitud final del pelo de 3 mm o 0,12”
    Peine-guía para detalles L = longitud final del pelo de 5 mm o 0,19”

    Deslice el peine-guía para detalles sobre la parte delantera del cabezal de corte para detalles y empuje hacia abajo la parte posterior hasta que oiga un clic (Imagen 2).

    Peines-guía para cejas y para detalles Philips
