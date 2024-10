La garantía no cubre lo siguiente: Daños indirectos o consecuentes, como la pérdida de tiempo, la pérdida de datos o la pérdida de ingresos.

compensación por actividades realizadas por usted mismo, como el mantenimiento rutinario, la instalación de actualizaciones de firmware o el almacenamiento de datos. La garantía no es aplicable: si el comprobante de compra ha sido manipulado o es ilegible;

si el modelo, el número de serie o el código de la fecha de producción del producto ha sido alterado, eliminado o hecho ilegible;

si el producto se compró como stock defectuoso

si las reparaciones o modificaciones del producto han sido realizadas por empresas de servicios o personas no autorizadas;

si el defecto es el resultado de un uso excesivo fuera de la finalidad prevista

si el defecto está causado por el mal uso del producto;

si el defecto está causado por condiciones ambientales que no se ajustan al manual de usuario.

si el defecto se debe a la conexión de periféricos, equipos adicionales o accesorios (incluido el software) distintos de los recomendados en el manual del usuario;

si la unidad ha sufrido daños, incluidos, pero no limitados, a los causados por animales, rayos, voltajes anormales, incendios, desastres naturales, transporte o agua (a menos que el manual del usuario indique expresamente que el producto puede aclararse)

por el desgaste normal o la sustitución de piezas consumibles, como las bolsas de la aspiradora;

si el producto no funciona correctamente porque no fue diseñado, fabricado u homologado originalmente para su uso en el país donde se utiliza el producto, lo que puede ocurrir si usted importa el producto;

si el producto no funciona correctamente debido a problemas de acceso o conexión con los proveedores de servicios, como interrupciones en las redes de acceso (como la televisión por cable, el satélite o Internet), fallos en la línea del abonado o en la línea del interlocutor, fallos en la red local (cableado, servidor de archivos, línea del usuario) y fallos en la red de transmisión (interferencias, codificación, fallos o mala calidad de la red)

si el producto es defectuoso debido al desgaste de sus piezas, que son consumibles por su naturaleza;

en las piezas no eléctricas.