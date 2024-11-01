Para los pacientes con apnea del sueño central, apnea del sueño compleja y respiración periódica, DreamStation BiPAP autoSV ofrece ventilación óptima con una intervención mínima. Su algoritmo clínicamente probado proporciona soporte cuando se necesita y, junto con los patrones de respiración del paciente, minimiza la presión aplicada, la presión soporte y la respiración suministrada mecánicamente, de modo que los pacientes pueden dormir cómodamente y descansar.
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Presión de soporte automática para respiración periódica
Presión de soporte automática para respiración periódica
Los pacientes con apnea del sueño compleja suelen presentar patrones de respiración periódica. Nuestro algoritmo de servoventilación clínicamente probado se ha diseñado para ajustar la presión de soporte consecuentemente con el objeto de estabilizar la respiración y ofrecer la ventilación mecánica mínima.
Presión de soporte automática para respiración periódica
Los pacientes con apnea del sueño compleja suelen presentar patrones de respiración periódica. Nuestro algoritmo de servoventilación clínicamente probado se ha diseñado para ajustar la presión de soporte consecuentemente con el objeto de estabilizar la respiración y ofrecer la ventilación mecánica mínima.
Presión de soporte automática para respiración periódica
Los pacientes con apnea del sueño compleja suelen presentar patrones de respiración periódica. Nuestro algoritmo de servoventilación clínicamente probado se ha diseñado para ajustar la presión de soporte consecuentemente con el objeto de estabilizar la respiración y ofrecer la ventilación mecánica mínima.
Presión de soporte automática para respiración periódica
Presión de soporte automática para respiración periódica
Los pacientes con apnea del sueño compleja suelen presentar patrones de respiración periódica. Nuestro algoritmo de servoventilación clínicamente probado se ha diseñado para ajustar la presión de soporte consecuentemente con el objeto de estabilizar la respiración y ofrecer la ventilación mecánica mínima.
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
Si existen episodios centrales, es importante ofrecer una ventilación suficiente sin olvidar las pausas naturales en la respiración. La frecuencia de soporte automática de nuestro sistema BiPAP autoSV se ha diseñado para ofrecer soporte durante las apneas centrales y, al mismo tiempo, facilitar la respiración espontánea.
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
Si existen episodios centrales, es importante ofrecer una ventilación suficiente sin olvidar las pausas naturales en la respiración. La frecuencia de soporte automática de nuestro sistema BiPAP autoSV se ha diseñado para ofrecer soporte durante las apneas centrales y, al mismo tiempo, facilitar la respiración espontánea.
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
Si existen episodios centrales, es importante ofrecer una ventilación suficiente sin olvidar las pausas naturales en la respiración. La frecuencia de soporte automática de nuestro sistema BiPAP autoSV se ha diseñado para ofrecer soporte durante las apneas centrales y, al mismo tiempo, facilitar la respiración espontánea.
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
Si existen episodios centrales, es importante ofrecer una ventilación suficiente sin olvidar las pausas naturales en la respiración. La frecuencia de soporte automática de nuestro sistema BiPAP autoSV se ha diseñado para ofrecer soporte durante las apneas centrales y, al mismo tiempo, facilitar la respiración espontánea.
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
Nuestro sistema patentado DreamStation BiPAP autoSV incluye un algoritmo de EPAP automático diseñado para mantener abiertas las vías respiratorias superiores. Este algoritmo responde a episodios obstructivos y busca proactivamente la menor presión de terapia posible.
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
Nuestro sistema patentado DreamStation BiPAP autoSV incluye un algoritmo de EPAP automático diseñado para mantener abiertas las vías respiratorias superiores. Este algoritmo responde a episodios obstructivos y busca proactivamente la menor presión de terapia posible.
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
Nuestro sistema patentado DreamStation BiPAP autoSV incluye un algoritmo de EPAP automático diseñado para mantener abiertas las vías respiratorias superiores. Este algoritmo responde a episodios obstructivos y busca proactivamente la menor presión de terapia posible.
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
Nuestro sistema patentado DreamStation BiPAP autoSV incluye un algoritmo de EPAP automático diseñado para mantener abiertas las vías respiratorias superiores. Este algoritmo responde a episodios obstructivos y busca proactivamente la menor presión de terapia posible.
Potente orientado al paciente
Diseño potente orientado al paciente
El sistema DreamStation, diseñado teniendo en cuenta los comentarios de cientos de pacientes, incorpora funciones inteligentes como pantalla en color orientada hacia el paciente y un diseño elegante de perfil bajo.
Diseño potente orientado al paciente
El sistema DreamStation, diseñado teniendo en cuenta los comentarios de cientos de pacientes, incorpora funciones inteligentes como pantalla en color orientada hacia el paciente y un diseño elegante de perfil bajo.
Diseño potente orientado al paciente
El sistema DreamStation, diseñado teniendo en cuenta los comentarios de cientos de pacientes, incorpora funciones inteligentes como pantalla en color orientada hacia el paciente y un diseño elegante de perfil bajo.
El sistema DreamStation, diseñado teniendo en cuenta los comentarios de cientos de pacientes, incorpora funciones inteligentes como pantalla en color orientada hacia el paciente y un diseño elegante de perfil bajo.
Soporte para uso a largo plazo
Soporte para uso a largo plazo
DreamStation incluye funciones como información diaria sobre la evolución y el sistema de autogestión de pacientes DreamMapper para ayudar a los pacientes con apnea a iniciar el tratamiento y conservar la motivación a largo plazo.
Soporte para uso a largo plazo
DreamStation incluye funciones como información diaria sobre la evolución y el sistema de autogestión de pacientes DreamMapper para ayudar a los pacientes con apnea a iniciar el tratamiento y conservar la motivación a largo plazo.
Soporte para uso a largo plazo
DreamStation incluye funciones como información diaria sobre la evolución y el sistema de autogestión de pacientes DreamMapper para ayudar a los pacientes con apnea a iniciar el tratamiento y conservar la motivación a largo plazo.
DreamStation incluye funciones como información diaria sobre la evolución y el sistema de autogestión de pacientes DreamMapper para ayudar a los pacientes con apnea a iniciar el tratamiento y conservar la motivación a largo plazo.
Diseñado para lograr eficiencia
Diseñado para lograr eficiencia
Con herramientas remotas de solución de problemas, como la comprobación de rendimiento, y las opciones de conectividad que incluyen Wi-Fi®, Bluetooth® y transmisión móvil, DreamStation puede ayudarle a reducir las costosas visitas al domicilio y centrarse en aquello que requiere su atención.
Diseñado para lograr eficiencia
Con herramientas remotas de solución de problemas, como la comprobación de rendimiento, y las opciones de conectividad que incluyen Wi-Fi®, Bluetooth® y transmisión móvil, DreamStation puede ayudarle a reducir las costosas visitas al domicilio y centrarse en aquello que requiere su atención.
Diseñado para lograr eficiencia
Con herramientas remotas de solución de problemas, como la comprobación de rendimiento, y las opciones de conectividad que incluyen Wi-Fi®, Bluetooth® y transmisión móvil, DreamStation puede ayudarle a reducir las costosas visitas al domicilio y centrarse en aquello que requiere su atención.
Con herramientas remotas de solución de problemas, como la comprobación de rendimiento, y las opciones de conectividad que incluyen Wi-Fi®, Bluetooth® y transmisión móvil, DreamStation puede ayudarle a reducir las costosas visitas al domicilio y centrarse en aquello que requiere su atención.
Presión de soporte automática para respiración periódica
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
Presión de soporte automática para respiración periódica
Presión de soporte automática para respiración periódica
Los pacientes con apnea del sueño compleja suelen presentar patrones de respiración periódica. Nuestro algoritmo de servoventilación clínicamente probado se ha diseñado para ajustar la presión de soporte consecuentemente con el objeto de estabilizar la respiración y ofrecer la ventilación mecánica mínima.
Presión de soporte automática para respiración periódica
Los pacientes con apnea del sueño compleja suelen presentar patrones de respiración periódica. Nuestro algoritmo de servoventilación clínicamente probado se ha diseñado para ajustar la presión de soporte consecuentemente con el objeto de estabilizar la respiración y ofrecer la ventilación mecánica mínima.
Presión de soporte automática para respiración periódica
Los pacientes con apnea del sueño compleja suelen presentar patrones de respiración periódica. Nuestro algoritmo de servoventilación clínicamente probado se ha diseñado para ajustar la presión de soporte consecuentemente con el objeto de estabilizar la respiración y ofrecer la ventilación mecánica mínima.
Presión de soporte automática para respiración periódica
Presión de soporte automática para respiración periódica
Los pacientes con apnea del sueño compleja suelen presentar patrones de respiración periódica. Nuestro algoritmo de servoventilación clínicamente probado se ha diseñado para ajustar la presión de soporte consecuentemente con el objeto de estabilizar la respiración y ofrecer la ventilación mecánica mínima.
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
Si existen episodios centrales, es importante ofrecer una ventilación suficiente sin olvidar las pausas naturales en la respiración. La frecuencia de soporte automática de nuestro sistema BiPAP autoSV se ha diseñado para ofrecer soporte durante las apneas centrales y, al mismo tiempo, facilitar la respiración espontánea.
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
Si existen episodios centrales, es importante ofrecer una ventilación suficiente sin olvidar las pausas naturales en la respiración. La frecuencia de soporte automática de nuestro sistema BiPAP autoSV se ha diseñado para ofrecer soporte durante las apneas centrales y, al mismo tiempo, facilitar la respiración espontánea.
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
Si existen episodios centrales, es importante ofrecer una ventilación suficiente sin olvidar las pausas naturales en la respiración. La frecuencia de soporte automática de nuestro sistema BiPAP autoSV se ha diseñado para ofrecer soporte durante las apneas centrales y, al mismo tiempo, facilitar la respiración espontánea.
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
Frecuencia de soporte automática para el tratamiento de los episodios centrales
Si existen episodios centrales, es importante ofrecer una ventilación suficiente sin olvidar las pausas naturales en la respiración. La frecuencia de soporte automática de nuestro sistema BiPAP autoSV se ha diseñado para ofrecer soporte durante las apneas centrales y, al mismo tiempo, facilitar la respiración espontánea.
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
Nuestro sistema patentado DreamStation BiPAP autoSV incluye un algoritmo de EPAP automático diseñado para mantener abiertas las vías respiratorias superiores. Este algoritmo responde a episodios obstructivos y busca proactivamente la menor presión de terapia posible.
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
Nuestro sistema patentado DreamStation BiPAP autoSV incluye un algoritmo de EPAP automático diseñado para mantener abiertas las vías respiratorias superiores. Este algoritmo responde a episodios obstructivos y busca proactivamente la menor presión de terapia posible.
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
Nuestro sistema patentado DreamStation BiPAP autoSV incluye un algoritmo de EPAP automático diseñado para mantener abiertas las vías respiratorias superiores. Este algoritmo responde a episodios obstructivos y busca proactivamente la menor presión de terapia posible.
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
EPAP automática para lograr permeabilidad en las vías respiratorias superiores
Nuestro sistema patentado DreamStation BiPAP autoSV incluye un algoritmo de EPAP automático diseñado para mantener abiertas las vías respiratorias superiores. Este algoritmo responde a episodios obstructivos y busca proactivamente la menor presión de terapia posible.
Potente orientado al paciente
Diseño potente orientado al paciente
El sistema DreamStation, diseñado teniendo en cuenta los comentarios de cientos de pacientes, incorpora funciones inteligentes como pantalla en color orientada hacia el paciente y un diseño elegante de perfil bajo.
Diseño potente orientado al paciente
El sistema DreamStation, diseñado teniendo en cuenta los comentarios de cientos de pacientes, incorpora funciones inteligentes como pantalla en color orientada hacia el paciente y un diseño elegante de perfil bajo.
Diseño potente orientado al paciente
El sistema DreamStation, diseñado teniendo en cuenta los comentarios de cientos de pacientes, incorpora funciones inteligentes como pantalla en color orientada hacia el paciente y un diseño elegante de perfil bajo.
El sistema DreamStation, diseñado teniendo en cuenta los comentarios de cientos de pacientes, incorpora funciones inteligentes como pantalla en color orientada hacia el paciente y un diseño elegante de perfil bajo.
Soporte para uso a largo plazo
Soporte para uso a largo plazo
DreamStation incluye funciones como información diaria sobre la evolución y el sistema de autogestión de pacientes DreamMapper para ayudar a los pacientes con apnea a iniciar el tratamiento y conservar la motivación a largo plazo.
Soporte para uso a largo plazo
DreamStation incluye funciones como información diaria sobre la evolución y el sistema de autogestión de pacientes DreamMapper para ayudar a los pacientes con apnea a iniciar el tratamiento y conservar la motivación a largo plazo.
Soporte para uso a largo plazo
DreamStation incluye funciones como información diaria sobre la evolución y el sistema de autogestión de pacientes DreamMapper para ayudar a los pacientes con apnea a iniciar el tratamiento y conservar la motivación a largo plazo.
DreamStation incluye funciones como información diaria sobre la evolución y el sistema de autogestión de pacientes DreamMapper para ayudar a los pacientes con apnea a iniciar el tratamiento y conservar la motivación a largo plazo.
Diseñado para lograr eficiencia
Diseñado para lograr eficiencia
Con herramientas remotas de solución de problemas, como la comprobación de rendimiento, y las opciones de conectividad que incluyen Wi-Fi®, Bluetooth® y transmisión móvil, DreamStation puede ayudarle a reducir las costosas visitas al domicilio y centrarse en aquello que requiere su atención.
Diseñado para lograr eficiencia
Con herramientas remotas de solución de problemas, como la comprobación de rendimiento, y las opciones de conectividad que incluyen Wi-Fi®, Bluetooth® y transmisión móvil, DreamStation puede ayudarle a reducir las costosas visitas al domicilio y centrarse en aquello que requiere su atención.
Diseñado para lograr eficiencia
Con herramientas remotas de solución de problemas, como la comprobación de rendimiento, y las opciones de conectividad que incluyen Wi-Fi®, Bluetooth® y transmisión móvil, DreamStation puede ayudarle a reducir las costosas visitas al domicilio y centrarse en aquello que requiere su atención.
Con herramientas remotas de solución de problemas, como la comprobación de rendimiento, y las opciones de conectividad que incluyen Wi-Fi®, Bluetooth® y transmisión móvil, DreamStation puede ayudarle a reducir las costosas visitas al domicilio y centrarse en aquello que requiere su atención.
¿Quiere saber qué significa cuando los productos están certificados para las regulaciones de dispositivos médicos de la Unión Europea (EU MDR)?
*Lee-Chiong, T., et al., Clinical update of BiPAP autoSV for treatment of Sleep Disordered Breathing, documento técnico de Philips, sept. 2015
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Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.