DreamMapper

La motivación del paciente es uno de los factores más importantes que predicen el cumplimiento del tratamiento de la AOS¹. Si está buscando formas de apoyar y motivar a sus pacientes para que se sigan la terapia PAP, anímelos a unirse a los más de dos millones de usuarios registrados de DreamMapper en todo el mundo. DreamMapper está diseñado para involucrar a los pacientes y ayudarles a desempeñar un papel más activo a lo largo de todo el tratamiento.

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